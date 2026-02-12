Esporte

Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0 na estreia pela Série A e soma quatro vitórias consecutivas na temporada

Athletico-PR x Santos: onde assistir e horário do jogo desta quinta-feira, 12 (Miguel Schincariol / AFP/Getty Images)

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 12h54.

O Athletico-PR e o Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.

O Athletico-PR venceu o Internacional por 1 a 0 na estreia pela Série A e soma quatro vitórias consecutivas na temporada, incluindo jogos do Campeonato Paranaense. O time tem um jogo a menos em relação à maioria dos adversários, já que a partida contra o Corinthians, pela segunda rodada, foi adiada.

Já o Santos ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. A equipe estreou com derrota para a Chapecoense, fora de casa, e empatou o clássico contra o São Paulo. No último fim de semana, encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória ao bater o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Qual é a provável escalação do Athletico-PR?

Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik (Luiz Gustavo); Mendoza, Julimar e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Qual é a provável escalação do Santos?

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito (Gabriel Bontempo); Barreal, Thaciano e Rony.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Que horas é o jogo entre Athletico-PR x Santos hoje?

O jogo desta quinta-feira começa às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo Athletico-PR x Santos?

A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.

