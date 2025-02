Tenista João Fonseca vence torneio ATP de Buenos Aires após derrotar argentino

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou, neste domingo, 16, o título do torneio ATP de Buenos Aires ao derrotar o argentino Francisco Cerundolo, número 1 do país, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(1). Com essa vitória, ele se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar um título em torneios ATP, além de ser o 15º tenista do país a alcançar esse feito. Ele avançou 31 posições no ranking e, nesta segunda-feira, 17, ocupará a 68ª colocação.

A campanha de Fonseca no torneio foi surpreendente. Além da vitória sobre Cerundolo, o jovem carioca se superou ao vencer o sérvio Laslo Djere nas semifinais, alcançando o posto de brasileiro mais bem classificado no ranking da ATP. A trajetória do tenista se destacou pela superação de três dos melhores jogadores argentinos do ranking: Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry e Federico Coria, além de Djere, seu adversário nas semifinais.

Com a vitória em Buenos Aires, Fonseca se tornou o jogador mais novo a disputar uma final no saibro desde Carlos Alcaraz, em 2021. Essa vitória consolidou seu nome no circuito internacional e demonstrou seu potencial, impulsionando-o para novos desafios.

Agora, o tenista chega ao Rio Open 2024 com um currículo mais robusto e encara seu primeiro desafio na chave principal, enfrentando o francês Alexandre Muller, atual 58º do mundo. O torneio será realizado no Jockey Club Brasileiro, de 17 a 23 de fevereiro.

Essa performance histórica em Buenos Aires destaca que João Fonseca está pronto para alçar novos voos no tênis mundial. Caso conquiste o título, o jovem tenista não apenas firmará sua primeira vitória em um torneio ATP, mas também fortalecerá sua posição no ranking, consolidando sua ascensão no esporte e firmando-se como uma das maiores promessas do tênis brasileiro.