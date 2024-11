Brasileirão: Palmeiras ainda tem chance contra o Botafogo? Veja estatística

Faltam somente duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. E depois da partida de ontem entre Palmeiras e Botafogo, que terminou com placar de 3 a 1 para o Alvinegro, as chances de quem vai terminar o Brasileirão com o título mudaram bastante. É o que diz o economista Bruno Imaizumi, do Espião Estatístico, que faz as previsões do campeonato desde 2013.

Com a nova estatística, o Botafogo tem agora 73 pontos, o que o enquadra com 75,79% de chance de ganhar o título, diz o estudo. O clube enfrenta dois times em dezembro, que vão definir se o Gloorioso leva a taça para casa ou não: o Internacional, na próxima quarta-feira, 4, e o São Paulo, no domingo, 8.

O Palmeiras, que após a derrota acumulou 70 pontos, aparece com 23%. Nas últimas oito partidas do campeonato não cravou nenhuma vitória contra os oponentes do G-5: foram quatro empates e quatro derrotas. Mas ainda há esperança: o Verdão enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, 4, e o Fluminense no domingo, 8. A depender do resultado dos jogos do Botafogo, ainda pode se sagrar como campeão.

Seguido dos dois times aparece o Internacional, com 1,04% de chance de ganhar o título, e o Fortaleza, com 0,38. A última rodada do Brasileirão será no domingo, 8 de dezembro.

Veja a tabela do Brasileirão

Metodologia do estudo

O economista Bruno Imaizumi faz uma análise de chances por modelos estatísticos a partir de microdados coletados pelo Espião Estatístico desde 2013. Para compor a estatística, foram analisadas as finalizações e resultados de 4.530 jogos de Campeonatos Brasileiros, parâmetro para mensurar a produtividade das equipes em 2024 no ataque e na defesa.

Quem é o maior campeão do Brasileirão?

O Palmeiras é o maior campeão da história do Brasileirão, com 12 títulos.

Veja os maiores campeões do Brasileirão: