Esporte

Brasileira Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

Outros três atletas brasileiros garantiram medalhas de prata na competição

Rebeca Lima durante competição: Brasil garantiu outras três medalhas de prata na competição (Ben McShane/Sportsfile via Getty Images)

Agência Brasil
Agência de notícias

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 19h57.

A brasileira Rebeca Lima conquistou a medalha de ouro da categoria até 60 quilos do Mundial de Boxe, disputado em Liverpool, na Inglaterra, neste domingo, 14. Ela competia com a polonesa Aneta Rygielska, e venceu por 3 a 2 na decisão dos juízes.

O Brasil garantiu outras três medalhas de prata na competição.

O primeiro vice-campeonato do Brasil no evento foi conquistado por Yuri Falcão, que, na categoria até 65 quilos, foi superado na decisão pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1 na decisão dos juízes.

As outras duas medalhas de prata brasileiras no Mundial disputado em Liverpool foram alcançados por Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira, que perderam, respectivamente, para o uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos e para o uzbeque Abdumalik Khalokov na categoria até 60 quilos.

BoxeAtletas

