Brasileira Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool

A brasileira Rebeca Lima conquistou a medalha de ouro da categoria até 60 quilos do Mundial de Boxe, disputado em Liverpool, na Inglaterra, neste domingo, 14. Ela competia com a polonesa Aneta Rygielska, e venceu por 3 a 2 na decisão dos juízes.

É OURO MUNDIAL!! 🥇🇧🇷🥊 Rebeca Lima é a nova campeã mundial de boxe na categoria até 60kg, trazendo o BRASIL para o lugar mais alto do pódio logo na primeira final do dia! 🚀🔥 Que orgulho imenso ver o nosso país brilhar no ringue com tanta garra, coração e talento. 💚💛 VOCÊ… pic.twitter.com/2N7eDEfQtR — Time Brasil (@timebrasil) September 14, 2025

O Brasil garantiu outras três medalhas de prata na competição.

O primeiro vice-campeonato do Brasil no evento foi conquistado por Yuri Falcão, que, na categoria até 65 quilos, foi superado na decisão pelo uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1 na decisão dos juízes.

As outras duas medalhas de prata brasileiras no Mundial disputado em Liverpool foram alcançados por Isaias Ribeiro Filho e Luiz Gabriel Oliveira, que perderam, respectivamente, para o uzbeque Turabek Khabibullaev na categoria até 90 quilos e para o uzbeque Abdumalik Khalokov na categoria até 60 quilos.