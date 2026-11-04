Feira Escandinava espera movimentar R$ 3 milhões em dois dias em SP; veja o que comprar

Queijos e enfeites de Natal da Noruega, chocolates da Finlândia e até bacalhau da Islândia. Esses são alguns dos produtos que fazem parte da Feira Escandinava 2026, evento beneficente realizado em São Paulo que reúne tradições e produtos de cinco países nórdicos: Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega e Islândia.

Organizada pela Associação Beneficente Escandinava Nordlyset, a feira chega ao seu 66º ano de história com um propósito que vai além da comercialização de produtos importados: arrecadar recursos para financiar projetos sociais brasileiros voltados principalmente a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Em entrevista à EXAME, durante o evento realizado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, Renato Pacheco Neto, cônsul-geral da Suécia no Brasil, contou como a iniciativa surgiu e o quanto ela deve movimentar de doação este ano.

"A expectativa é da feira movimentar em dois dias R$ 3 milhões que serão doados para instituições sociais no Brasil", diz o cônsul-geral.

A feira começou nesta terça-feira, 3, e vai até quarta-feira, 4. O evento reúne cerca de 50 empreendedores sociais que participam voluntariamente da iniciativa, comercializando produtos dos cinco países nórdicos para arrecadar recursos destinados a instituições beneficentes.

Entre as organizações apoiadas pela associação nos últimos quatro anos estão a Fundação Dorina Nowill para Cegos, a Associação Passos Mágicos, o Lar da Mônica, a Associação Beneficente Lar do Caminho e a Rede Cultural Beija-Flor. Segundo informações divulgadas pela organização, cerca de 30 mil crianças são atendidas por instituições apoiadas pela associação, que acompanha a aplicação dos recursos e o desenvolvimento dos projetos sociais.

“Além de arrecadar recursos para projetos sociais, a feira também busca aproximar a comunidade brasileira das tradições culturais e gastronômicas dos países nórdicos”, afirma o cônsul-geral.

Voluntários trabalham na Feira Escandinava 2026, evento beneficente realizado em São Paulo que reúne tradições e produtos de cinco países nórdicos, entre eles a Dinamarca (Layane Serrano /Divulgação)

A origem da feira no Brasil

A feira começou no final dos anos 1950, quando o então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, convocou representantes da comunidade escandinava para desenvolver um projeto social, em uma época em que temas como sustentabilidade ainda não tinham a visibilidade atual.

A iniciativa começou com um grupo de voluntárias que vendia produtos tradicionais dos países nórdicos, como arenque, salmão e aquavit, bebida alcoólica típica da região.

Com o passar das décadas, a feira cresceu e passou por um processo de profissionalização, ampliando a participação de empresas, representações diplomáticas e instituições brasileiras.

"É um projeto que dura mais de seis décadas. A feira busca mostrar não apenas os produtos, mas também a cultura escandinava, por meio dos projetos sociais que são apoiados", diz o cônsul-geral.

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O que encontrar na Feira Escandinava 2026?

A edição de 2026 reúne produtos típicos de cinco países nórdicos, com opções que vão de alimentos e bebidas a utensílios domésticos e artigos de decoração.

Entre os destaques estão:

Dinamarca: edredons, panelas, marzipã, queijos, cervejas e aquavit (tradicional bebida destilada nórdica)

Finlândia: peças de design, panelas, artigos de jardinagem, chocolates e vodca.

Suécia: cristais, brinquedos, utensílios plásticos, geleias e pães.

Noruega: queijos e artigos natalinos.

Islândia: bacalhau.

Neste ano, a Finlândia é o país homenageado pela feira, que também conta com uma exposição fotográfica dedicada à cultura nórdica.

Além das barracas de produtos importados, os visitantes podem experimentar pratos tradicionais da gastronomia escandinava, como os smørrebrøds, sanduíches preparados com pão de centeio e ingredientes como salmão, arenque e caviar.

A realização conta com o apoio de embaixadas e consulados da região, além do patrocínio de dezenas de empresas brasileiras e escandinavas, que contribuem com serviços de transporte, comunicação, divulgação e montagem.

Para Juliana G. Meyer Gottardi, membro do Conselho da Câmara de Comércio Norueguesa Brasileira (NBCC) e representante da entidade em São Paulo, a feira vai além da divulgação de produtos típicos e representa uma oportunidade de aproximar culturas, fortalecer relações comerciais e valorizar as tradições dos países nórdicos.

“A feira valoriza as tradições e a cultura dos países nórdicos, mas também permite que pessoas que nunca visitaram esses países tenham contato com essa cultura de forma mais acessível. É, sobretudo, uma demonstração de união entre países, de amizade, de bons negócios e de confiança nas instituições.

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Uma feira de mais de 60 anos que não tem data para acabar

Apesar da variedade de produtos importados, o principal objetivo da Feira Escandinava é social.

Para Pacheco Neto, a longevidade do evento está relacionada à capacidade de unir a comunidade escandinava, o setor empresarial e o público brasileiro em torno de uma iniciativa beneficente.

A sustentabilidade também faz parte da organização. A estrutura das barracas utiliza materiais reutilizáveis, enquanto parte da comunicação visual é reaproveitada em edições seguintes, com o objetivo de reduzir o descarte de materiais.

Ao longo de mais de seis décadas, a feira deixou de ser apenas um encontro comunitário e se consolidou como uma tradição no calendário de eventos beneficentes de São Paulo.

A proposta, no entanto, continua semelhante à de sua origem: aproximar o Brasil dos países nórdicos e transformar a venda de produtos típicos em recursos para projetos sociais.

A feira é realizada anualmente sempre no começo de novembro e deverá retornar em 2027 no Esporte Clube Pinheiros. Até o momento, a organização não anunciou planos de levar o evento para outros estados brasileiros.

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A Feira Escandinava 2026 é realizada anualmente há mais de 60 anos, em São Paulo (Layane Serrano /Divulgação)

Como visitar a Feira Escandinava 2026?

Local: Esporte Clube Pinheiros — Rua Tucumã, 36, Jardim Europa, São Paulo.

Data e horário:

Terça-feira, 3 de novembro: das 11h às 22h.

Quarta-feira, 4 de novembro: das 10h às 20h, ou até o término dos estoques.

Entrada: gratuita.

Site oficial: https://feiraescandinava.com.br/