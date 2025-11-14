Brasil X Senegal: seleção brasileira nunca venceu equipe africana

Neste sábado, 15, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece em Londres (Inglaterra) no estádio Emirates, casa do Arsenal, que espera receber de 60 mil pessoas. A partida será uma oportunidade rara para o Brasil, que nunca venceu os senegaleses.

O amistoso acontece às 13h e será o penúltimo compromisso da equipe este ano. Na próxima terça-feira, 18, a seleção vai enfrentar a Tunísia em outro amistoso na França às 18h30. Na ultima partida, a seleção perdeu de 3 a 2 para o Japão.

Provável escalação do Brasil

O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza;

Bento, Ederson, Hugo Souza; Defensores: Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, G. Magalhães, Luciano Jubá, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley;

Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, G. Magalhães, Luciano Jubá, Marquinhos, Paulo Henrique, Wesley; Meio Campistas: Andrey, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá;

Andrey, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá; Atacantes: Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Vitor Roque.

Histórico contra Senegal

As seleções brasileira e senegalesa se enfrentaram apenas duas vezes, em amistosos. O primeiro encontro aconteceu em 2019, em Singapura, e terminou em um empate por 1 a 1. O gol brasileiro foi feito por Roberto Firmino.

Em 2023, os países se encontraram de novo, dessa vez em Portugal, em um jogo após a Copa do Mundo de 2022. Casemiro não jogou neste amistoso devido a problemas no joelho. Senegal venceu o Brasil por 4 a 2 e, desde então, as equipes nunca mais se enfrentaram.

Onde assistir?

Agora, o Brasil tem a chance de mudar esse histórico. O amistoso terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.