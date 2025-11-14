Brasil X Senegal: seleção brasileira nunca venceu equipe africana

Seleção brasileira: veja onde assistir amistoso contra Senegal (Rafael Ribeiro/CBF)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15h54.
Neste sábado, 15, a Seleção Brasileira enfrenta o Senegal em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece em Londres (Inglaterra) no estádio Emirates, casa do Arsenal, que espera receber de 60 mil pessoas. A partida será uma oportunidade rara para o Brasil, que nunca venceu os senegaleses.
O amistoso acontece às 13h e será o penúltimo compromisso da equipe este ano. Na próxima terça-feira, 18, a seleção vai enfrentar a Tunísia em outro amistoso na França às 18h30. Na ultima partida, a seleção perdeu de 3 a 2 para o Japão.
O técnico Carlo Ancelotti encara estes amistosos como últimas oportunidades para fazer testes com a Seleção Brasileira, antes de definir o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.
As seleções brasileira e senegalesa se enfrentaram apenas duas vezes, em amistosos. O primeiro encontro aconteceu em 2019, em Singapura, e terminou em um empate por 1 a 1. O gol brasileiro foi feito por Roberto Firmino.
Em 2023, os países se encontraram de novo, dessa vez em Portugal, em um jogo após a Copa do Mundo de 2022. Casemiro não jogou neste amistoso devido a problemas no joelho. Senegal venceu o Brasil por 4 a 2 e, desde então, as equipes nunca mais se enfrentaram.
Agora, o Brasil tem a chance de mudar esse histórico. O amistoso terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV.