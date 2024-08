Brasil vence Japão no basquete masculino por 102 a 84

A seleção brasileira masculina de basquete venceu o Japão, nesta sexta-feira, 2, por 102 a 84, nos Jogos Olímpicos de Paris, com grande atuação de Bruno Caboclo e segue com chances de classificação para as quartas de final.

O ala brasileiro deixou a quadra da Arena Pierre Mauroy como cestinha e fazendo um duplo-duplo de 33 pontos e 17 rebotes.

Com o resultado de hoje, o Brasil terminou na terceira colocação no grupo B, com saldo negativo de sete pontos (241 pró, 248 contra) e passa de fase se for um dos dois melhores terceiros colocados.

O Brasil não disputa uma fase mata-mata no basquete masculino desde Londres 2012, quando caiu para a Argentina e ficou com a quinta colocação.