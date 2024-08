Brasil vence egito no vôlei masculino por 3 sets a 0 e vai às quartas nas Olimpíadas de Paris

A seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu sua primeira vitória nos Jogos Olímpicos de Paris nesta sexta-feira, 2, ao derrotar o Egito com facilidade, por 3 sets a 0, e garantiu vaga nas quartas de final como uma das duas melhores terceiras colocadas.

Com parciais de 25-11, 25-13 e 25-16, a equipe treinada por Bernardinho venceu com boa atuação do oposto Darlan, que marcou 15 pontos na partida disputada na Arena Paris Sul.

O adversário nas quartas de final ainda não foi definido, já que o Brasil aguarda para saber se avançou como a melhor ou segunda melhor terceira colocada entre os todos os grupos.

Além da classificação, a vitória renova o ânimo da seleção brasileira, que estreou com derrota por 3 sets a 1 para a Itália e, na segunda rodada, perdeu por 3 sets a 2 para a Polônia.