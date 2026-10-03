Candidatos a governador no Mato Grosso; veja o número e os nomes

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h32.
A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Maurício Coelho, Natasha Slhessarenko, Otaviano Pivetta, Rafaell Milas, Sargento Laudicério Machado e Wellington Fagundes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo Palácio Paiaguás reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo estadual.
Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso nas eleições de 2026:
• Maurício Coelho (Mobiliza) 33;
• Natasha Slhessarenko (PSD) 55 ;
• Otaviano Pivetta (Republicanos) 10;
• Rafaell Milas (Missão) 14 ;
• Sargento Laudicério Machado (Agir) 36;
• Wellington Fagundes (PL) 22.
A eleição no Mato Grosso seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Maurício Coelho, candidato do Mobiliza ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 33.
Natasha Slhessarenko, candidata do PSD ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 55.
Otaviano Pivetta, candidato do Republicanos ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 10.
Rafaell Milas, candidato do Missão ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 14.
Sargento Laudicério Machado, candidato do Agir ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 36.
Wellington Fagundes, candidato do PL ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 22.
Seis candidatos disputam o Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Mato Grosso será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.