Candidatos a governador no Mato Grosso; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Maurício Coelho, Natasha Slhessarenko, Otaviano Pivetta, Rafaell Milas, Sargento Laudicério Machado e Wellington Fagundes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Paiaguás reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo estadual.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso nas eleições de 2026:

• Maurício Coelho (Mobiliza) 33;

• Natasha Slhessarenko (PSD) 55 ;

• Otaviano Pivetta (Republicanos) 10;

• Rafaell Milas (Missão) 14 ;

• Sargento Laudicério Machado (Agir) 36;

• Wellington Fagundes (PL) 22.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso?

A eleição no Mato Grosso seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.