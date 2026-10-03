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Candidatos a governador no Mato Grosso; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Mato Grosso nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 18h32.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Maurício Coelho, Natasha Slhessarenko, Otaviano Pivetta, Rafaell Milas, Sargento Laudicério Machado e Wellington Fagundes. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Paiaguás reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo estadual.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso nas eleições de 2026:

Maurício Coelho (Mobiliza) 33;

• Natasha Slhessarenko (PSD) 55 ;

• Otaviano Pivetta (Republicanos) 10;

• Rafaell Milas (Missão) 14 ;

• Sargento Laudicério Machado (Agir) 36;

• Wellington Fagundes (PL) 22.

Quando vai ser a eleição para o governo do Mato Grosso?

A eleição no Mato Grosso seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Maurício Coelho nas eleições de 2026? ＋

Maurício Coelho, candidato do Mobiliza ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 33.

Qual é o número de Natasha Slhessarenko nas eleições de 2026? ＋

Natasha Slhessarenko, candidata do PSD ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 55.

Qual é o número de Otaviano Pivetta nas eleições de 2026? ＋

Otaviano Pivetta, candidato do Republicanos ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 10.

Qual é o número de Rafaell Milas nas eleições de 2026? ＋

Rafaell Milas, candidato do Missão ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 14.

Qual é o número de Sargento Laudicério Machado nas eleições de 2026? ＋

Sargento Laudicério Machado, candidato do Agir ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 36.

Qual é o número de Wellington Fagundes nas eleições de 2026? ＋

Wellington Fagundes, candidato do PL ao Governo de Mato Grosso, concorre com o número 22.

Quantos candidatos disputam o Governo de Mato Grosso em 2026? ＋

Seis candidatos disputam o Governo de Mato Grosso nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Mato Grosso? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Mato Grosso será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Mato Grosso? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Mato GrossoEleições 2026

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