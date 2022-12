Brasil enfrenta Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo; veja dia e horário

A Brasil venceu a Coreia do Sul, por 4 a 1, e avançou para a próxima fase da Copa do Mundo. Vini Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá definiram o triunfo brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Tite, enfrenta a Croácia nas quartas de final.

Será a terceira vez que as seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo. Na história, foram sete amistosos, com seis vitórias da Seleção Brasileira e apenas uma da Coreia.

Quem o Brasil vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará a Croácia na próxima sexta-feira, 9, ao 12h.

Que horas é o jogo Brasil x Croácia na sexta-feira.

A partida entre Brasil x Croácia será no estádio Cidade Educação na sexta-feira, 9, às 16h.

Se o Brasil ganhar da Croácia, quando é o próximo jogo?

Caso a Seleção vença a Croácia irá enfrentar o vencedor do confronto entre Holanda e Argentina.

LEIA TAMBÉM: