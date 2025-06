Brasil empata com Equador em estreia de Ancelotti nas eliminatórias; e agora?

O Brasil não conseguiu marcar e ficou no empate de 0 a 0 com o Equador, nesta quinta-feira, 5, em partida válida pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo, realizado no estádio Monumental de Guayaquil, marcou a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira.

A seleção verde e amarela teve uma atuação abaixo do esperado, criando poucas chances claras de gol, com apenas dois chutes diretos ao gol durante os 90 minutos.

A equipe enfrentou dificuldades em impor seu jogo, enquanto o Equador teve mais volume de jogo e finalizações. A melhor oportunidade do Brasil veio aos 21 minutos, quando Gerson tocou para Vinícius Jr. ao invés de tentar o gol. Aos 30, Vanderson, mesmo livre, acabou desarmado ao tentar aproveitar uma falha na defesa adversária.

No segundo tempo, o Brasil teve dificuldade em ultrapassar o meio de campo, enquanto os equatorianos aguardavam um erro para sair no contra-ataque.

A seleção da casa quase abriu o placar aos 30 minutos, quando Estupiñán chutou de chapa e Alisson fez uma defesa difícil. Nos acréscimos, o Brasil seguiu com a posse de bola, mas sem ameaçar o gol de Gonzalo, encerrando a partida com um ponto.

Com esse empate, o Brasil permanece na 4ª posição da tabela, com 22 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pela Colômbia, que joga na sexta-feira. O time agora se prepara para o próximo desafio, contra o Paraguai, na terça-feira, 10, na Neo Química Arena.

Classificação das eliminatórias: