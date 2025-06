Jogos de hoje, sexta-feira, 6 de junho, onde assistir ao vivo e horários

A programação do dia inclui partidas importantes, como as semifinais do Campeonato da Concacaf Feminino Sub-20 entre México x Costa Rica e EUA x Canadá.

Além disso, a rodada das Eliminatórias Europeias promete muito com jogos entre Macedônia do Norte x Bélgica e Noruega x Itália, entre outros. E no Brasileirão Série B, o Cuiabá enfrenta o Paysandu.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato da Concacaf Feminino Sub-20 (Semifinal)

12h30 - México Sub-20 (F) x Costa Rica Sub-20 (F) - Disney+

15h30 - EUA Sub-20 (F) x Canadá Sub-20 (F) - Disney+

Amistoso Internacional

13h - Bulgária x Chipre - Sportv 3

14h - Luxemburgo x Eslovênia - Sportv 4

14h - Kosovo x Armênia - Disney+

14h30 - Hungria x Suécia - Sportv 2

15h45 - Irlanda x Senegal - Disney+

15h45 - Polônia x Moldávia - Disney+

15h45 - Escócia x Islândia - Disney+

Eliminatórias Europeias

15h45 - Macedônia do Norte x Bélgica - Sportv 3

15h45 - Noruega x Itália - ESPN e Disney+

15h45 - República Tcheca x Montenegro - Disney+

15h45 - Gibraltar x Croácia - Disney+

15h45 - País de Gales x Liechtenstein - Disney+

15h45 - Estônia x Israel - Disney+

Eliminatórias Sul-Americanas

17h30 - Colômbia x Peru - Sportv

19h - Venezuela x Bolívia - Sportv 3

Eliminatórias da Concacaf

16h - Antígua e Barbuda x Cuba - Canal GOAT

19h - Suriname x Porto Rico - Canal GOAT

20h30 - Curaçao x Santa Lúcia - Canal GOAT

20h30 - Trinidad e Tobago x São Cristóvão e Névis - Canal GOAT

23h - Guatemala x República Dominicana - Canal GOAT

23h - Nicarágua x Guiana - Canal GOAT

Brasileirão Série B

19h - Novorizontino x Chapecoense - Disney+

21h35 - Cuiabá x Paysandu - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Campeonato Uruguaio

19h - Cerro x River Plate-URU - Disney+

NWSL

19h30 - Racing Louisville (F) x Utah Royals (F) - Canal GOAT

Brasileirão Feminino

20h - Fluminense (F) x Grêmio (F) - Sportv

Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta?

Nenhum jogo vai passar na TV aberta nesta sexta-feira, 6.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.