Brasil e Singapura se enfrentam nesta terça-feira, 17 de novembro, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang. O amistoso marca o último compromisso da Seleção Brasileira em 2026 e terá transmissão da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da ge TV, no YouTube.

A partida também será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países. Para o Brasil, o duelo representa mais uma oportunidade de avaliação do elenco após a Copa do Mundo e a chance de encerrar o ano com uma vitória, depois da derrota por 3 a 2 para o Japão no último sábado.

Panorama das equipes

Brasil: a equipe de Carlo Ancelotti chega ao compromisso depois de perder para o Japão em um jogo no qual Vini Jr. marcou os dois gols brasileiros. O resultado aumentou a pressão sobre a Seleção, que busca ajustar a equipe para o próximo ciclo. O amistoso em Singapura será o último teste do ano antes da próxima Data Fifa, prevista para março de 2027. O Brasil terá duas ausências importantes: Raphinha e Ancelotti foram expulsos nos minutos finais do confronto anterior e cumprem suspensão. O atacante Endrick deve assumir a vaga no setor ofensivo, enquanto Rayan, recuperado de um problema no tornozelo, será testado como meia.

a equipe de Carlo Ancelotti chega ao compromisso depois de perder para o Japão em um jogo no qual Vini Jr. marcou os dois gols brasileiros. O resultado aumentou a pressão sobre a Seleção, que busca ajustar a equipe para o próximo ciclo. O amistoso em Singapura será o último teste do ano antes da próxima Data Fifa, prevista para março de 2027. O Brasil terá duas ausências importantes: Raphinha e Ancelotti foram expulsos nos minutos finais do confronto anterior e cumprem suspensão. O atacante Endrick deve assumir a vaga no setor ofensivo, enquanto Rayan, recuperado de um problema no tornozelo, será testado como meia. Singapura: comandada por Gavin Lee, a seleção asiática também tenta se recuperar de um resultado negativo. Na última sexta-feira, perdeu por 4 a 1 para o Paraguai, no mesmo Estádio Nacional, em amistoso preparatório para a Copa da Ásia de 2027. O atacante Song Ui-young marcou o único gol da equipe. Diante do Brasil, os singapurenses terão a oportunidade de enfrentar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial em um confronto inédito entre os times principais dos dois países.

Prováveis escalações

Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Endrick e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti (suspenso; Francesco Mauri comandará a equipe à beira do campo).

Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; João Gomes, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Endrick e Vinicius Júnior. Carlo Ancelotti (suspenso; Francesco Mauri comandará a equipe à beira do campo). Singapura: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Hariss Harun, Jacob Mahler e Safuwan Baharudin; Kyoga Nakamura e Shah Shahiran; Farhan Zulkifli, Harhys Stewart e Song Ui-young; Ilhan Fandi. Técnico: Gavin Lee.

Ficha técnica: