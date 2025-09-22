Vencedor do Bola de Ouro, Dembélé ganha R$ 2,1 milhões por semana

Anunciado como vencedor do Bola de Ouro de 2025, o ponta francês Ousmane Dembélé também pode comemorar seu desempenho na conta bancária.

Segundo estimativas do Celebrity Net Worth, o patrimônio do atleta, somente neste ano, é de € 35 milhões. Nessa conta entram seu salário do PSG, contratos de patrocínio e bônus por desempenho.

Quanto Dembélé ganha por ano?

Sites de monitoramento de salários como o SalarySport estimam o salário líquido de Dembélé no Paris Saint-Germain em aproximadamente € 18 milhões por ano. Isso equivale a aproximadamente € 346 mil por semana (algo em torno de R$ 2,1 milhões), antes de impostos e comissões de agentes.

Isso é então somado ao total de aparições, gols e bônus por desempenho da equipe. Com o PSG lutando por títulos nacionais, além da Liga dos Campeões da UEFA, esses bônus podem aumentar substancialmente a remuneração anual do francês.

Patrocínios e bônus

Assim como acontece com muitos dos melhores jogadores de futebol, os ganhos de Dembélé vão muito além do salário no clube. Patrocínios de empresas de artigos esportivos e patrocinadores comerciais complementam seu patrimônio, assim como incentivos de marketing e direitos de imagem.

Com a conquista da Bola de Ouro, o valor de sua imagem vai aumentar bastante, abrindo caminho para novos acordos globais.

Comparando com outros astros da bola

Segundo levantamento da Forbes, Cristiano Ronaldo foi o jogador de futebol que mais ganhou dinheiro no ano até aqui, algo em torno de US$ 275 milhões. Logo depois dele aparecem Lionel Messi (US$ 135 milhões) e Karim Benzema (US$ 104 milhões).