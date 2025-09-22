Vencedor do Bola de Ouro, Dembélé ganha R$ 2,1 milhões por semana

Ousmane Dembélé durante partida das Eliminatórias para a Copa de 2026 (Mateusz Slodkowski/Getty Images)
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17h50.
Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 18h21.
Anunciado como vencedor do Bola de Ouro de 2025, o ponta francês Ousmane Dembélé também pode comemorar seu desempenho na conta bancária.
Segundo estimativas do Celebrity Net Worth, o patrimônio do atleta, somente neste ano, é de € 35 milhões. Nessa conta entram seu salário do PSG, contratos de patrocínio e bônus por desempenho.
Sites de monitoramento de salários como o SalarySport estimam o salário líquido de Dembélé no Paris Saint-Germain em aproximadamente € 18 milhões por ano. Isso equivale a aproximadamente € 346 mil por semana (algo em torno de R$ 2,1 milhões), antes de impostos e comissões de agentes.
Isso é então somado ao total de aparições, gols e bônus por desempenho da equipe. Com o PSG lutando por títulos nacionais, além da Liga dos Campeões da UEFA, esses bônus podem aumentar substancialmente a remuneração anual do francês.
Assim como acontece com muitos dos melhores jogadores de futebol, os ganhos de Dembélé vão muito além do salário no clube. Patrocínios de empresas de artigos esportivos e patrocinadores comerciais complementam seu patrimônio, assim como incentivos de marketing e direitos de imagem.
Com a conquista da Bola de Ouro, o valor de sua imagem vai aumentar bastante, abrindo caminho para novos acordos globais.
Segundo levantamento da Forbes, Cristiano Ronaldo foi o jogador de futebol que mais ganhou dinheiro no ano até aqui, algo em torno de US$ 275 milhões. Logo depois dele aparecem Lionel Messi (US$ 135 milhões) e Karim Benzema (US$ 104 milhões).