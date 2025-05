Bia Haddad derrota Emma Navarro e avança para semifinal da WTA de Estrasburgo

Número 23 do ranking mundial, a brasileira Bia Haddad, derrotou nesta quinta-feira, 22, a americana Emma Navarro pelas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo.

A partida ocorreu na quadra Patrice Dominguez. A tenista brasileira superou rival em uma virada emocionante, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/2. Com essa reação, a paulista garantiu seu lugar na próxima fase do WTA 500.

Como foi o jogo?

Esta será a primeira semifinal da brasileira na temporada e a primeira desde que conquistou o título no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, em setembro do ano passado. Além disso, é a primeira vez que a paulista vence três partidas consecutivas em um mesmo torneio nesta temporada, que até então não correspondia às expectativas. Com essa vitória, Bia contabiliza seu sexto triunfo em 20 jogos disputados em 2025.

A última vez que a brasileira derrotou uma adversária do top 10 foi em Madri, na Espanha, no fim de abril do ano passado, quando superou Maia Sakkari, então sexta colocada no ranking. Desta vez, Bia ainda se vingou de Emma Navarro, que havia eliminado a paulista na estreia do torneio de Stuttgart, na Alemanha, em abril, com um pneu.

Na sexta-feira, Bia volta à quadra para disputar uma vaga na final contra a cazaque Elena Rybakina, 12ª do mundo, que eliminou a polonesa Magda Linette.

O duelo começou equilibrado, com as duas jogadoras demonstrando boa devolução. Navarro tentou usar bolas anguladas e acelerar a troca de direção para fugir dos ataques agressivos de Bia e buscar a definição dos pontos com paciência. Já a brasileira adotou uma estratégia de forçar ângulos, pressionando a adversária na linha de base e avançando à rede para finalizar os pontos. Logo nos primeiros games, ambas se pressionaram bastante: Bia precisou salvar dois breakpoints ainda no segundo game, mas não se intimidou. A brasileira acabou sofrendo a quebra no quarto game, e as quebras se alternaram até o sexto, quando Navarro abriu 5/2 e passou a administrar a vantagem, mesmo sob pressão da paulista.

No segundo set, Bia ajustou o jogo e passou a usar melhor o primeiro saque, ganhando confiança e controlando as trocas de bola, buscando desgastar Navarro com pontos mais longos. A americana cometeu mais erros, mas resistiu à pressão da brasileira, que elevou o ritmo com devoluções altas e investidas na quadra adversária.

A partir do quarto game, ambas enfrentaram também o vento, que acelerou os golpes e tornou o jogo ainda mais disputado. Entre o quinto e sexto games, as tenistas trocaram quebras e mantiveram a pressão até o 11º game, quando Navarro conseguiu nova quebra após uma sequência emocionante, com lobs, voleios e forehands que fizeram o ponto decisivo. Sem desistir, Bia arriscou devoluções profundas, entrou em quadra e, com uma bela paralela, devolveu a quebra e forçou o tiebreak.

No desempate, as duas trocaram mini-quebras nos primeiros pontos, mas Bia passou a encaixar ótimos primeiros serviços, tirando a confiança da adversária. A paulista abriu 5/1 e, após uma dupla falta de Navarro, empatou o jogo.

Com a confiança em alta, Bia abriu duas quebras, fazendo 3 a 0. Navarro lutou, devolveu uma quebra e encostou em 3 a 2. Mesmo com a pressão, a brasileira confirmou seu saque e conquistou mais uma quebra em game muito disputado. Com tranquilidade, a paulistana aproveitou as chances e fechou a partida em sua favor.

Quando será o jogo de Bia Haddad pela final da WTA de Estrasburgo?

