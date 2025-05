Bia Haddad derrota americana e retorna às quartas de um torneio da WTA após sete meses de jejum

Bia Haddad retorna às quartas de final em um torneio da WTA após sete meses longe dessa fase. Na manhã desta quarta-feira, 21, a tenista brasileira, que ocupa atualmente o 23º lugar no ranking mundial, superou a americana Ashlyn Krueger (34ª) em dois sets, com parciais de 7/6 (3) e 6/3, nas oitavas de final do WTA 500 de Estrasburgo, França. A partida durou 1h49min.

A paulista de 28 anos não conseguia vencer duas partidas consecutivas desde o Australian Open, em janeiro, e não avançava às quartas de final de um torneio desde outubro do ano passado, quando disputou o WTA 500 de Ningbo, na China.

Naquela ocasião, Haddad era a 10ª do mundo e foi eliminada pela espanhola Paula Badosa, então na 15ª posição.

Agora, em busca de uma vaga na semifinal em Estrasburgo, Bia enfrentará a vencedora do confronto entre a americana Emma Navarro, que ocupa o 9º lugar do ranking, e a russa Anna Blinkova (65ª), que também joga nesta quarta.

Em uma temporada marcada por altos e baixos, a melhor colocada do Brasil registra cinco vitórias e 14 derrotas até o momento. A jogadora chegou a acumular nove derrotas consecutivas e ficou três meses sem vencer entre janeiro e abril. Com o avanço às quartas, a paulista de 28 anos ganha motivação para tentar uma recuperação a poucos dias do início de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, que começa na próxima semana. Em 2023, Bia foi semifinalista no saibro parisiense.