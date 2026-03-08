Internacional x Grêmio: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 8 de março de 2026 às 07h40.
O Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho e terá transmissão da Globo, Sportv 3 e Premiere.
Após eliminarem Juventude e Ypiranga, respectivamente, Grêmio e Internacional voltam a se enfrentar na final do Campeonato Gaúcho pelo segundo ano consecutivo. Na edição passada, o título ficou com o Inter, que empatou por 1 a 1 no primeiro jogo e venceu por 2 a 0 na partida de volta.
Nesta temporada, o Colorado chega para a decisão com uma missão complicada. A equipe comandada por Paulo Pezzolano precisa reverter uma desvantagem de três gols para levantar a taça, algo que seria considerado um feito histórico.
O Grêmio, por sua vez, busca confirmar o título estadual e ampliar sua galeria de conquistas. Caso seja campeão, o Tricolor chegará ao 44º troféu do Gauchão, ficando a apenas dois do Internacional na lista dos maiores vencedores da competição.
Se o Inter vencer por três gols de diferença no tempo regulamentar, a definição do campeão será levada para a disputa de pênaltis.
Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado (Willian), Amuzu e Carlos Vinicius.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.