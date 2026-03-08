Esporte

Internacional x Grêmio: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Partida entre Internacional x Grêmio é válida pela final do Campeonato Gaúcho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de março de 2026 às 07h40.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Internacional e Grêmio se enfrentam neste domingo, 8, às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pelo segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho e terá transmissão da Globo, Sportv 3 e Premiere.

Após eliminarem Juventude e Ypiranga, respectivamente, Grêmio e Internacional voltam a se enfrentar na final do Campeonato Gaúcho pelo segundo ano consecutivo. Na edição passada, o título ficou com o Inter, que empatou por 1 a 1 no primeiro jogo e venceu por 2 a 0 na partida de volta.

Nesta temporada, o Colorado chega para a decisão com uma missão complicada. A equipe comandada por Paulo Pezzolano precisa reverter uma desvantagem de três gols para levantar a taça, algo que seria considerado um feito histórico.

O Grêmio, por sua vez, busca confirmar o título estadual e ampliar sua galeria de conquistas. Caso seja campeão, o Tricolor chegará ao 44º troféu do Gauchão, ficando a apenas dois do Internacional na lista dos maiores vencedores da competição.

Se o Inter vencer por três gols de diferença no tempo regulamentar, a definição do campeão será levada para a disputa de pênaltis.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Grêmio hoje pelo Campeonato Gaúcho?

O jogo deste domingo, 18h, entre o Internacional e Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv 3 e Premiere.

Como assistir online o jogo do Internacional x Grêmio hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado (Willian), Amuzu e Carlos Vinicius.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Rafael Borré.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosGrêmioInternacional

Mais de Esporte

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir e horário pela final do Campeonato Mineiro

Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário pela final do Campeonato Carioca

Novorizontino x Palmeiras: onde assistir e horário pela final do Campeonato Paulista

Bundesliga supera Premier League em média de público

Mais na Exame

Pop

12 frases para mandar para colega de trabalho neste Dia das Mulheres

Negócios

A mulher escuta tantos ‘nãos’ que deixa de acreditar em si, diz Cris Arcangeli

Casual

Onde assistir 'Uma Batalha Após a Outra'? Filme recebeu 13 indicações ao Oscar

Um conteúdo Bússola

Dia da Mulher: como empresas tentam reduzir a evasão feminina no mercado