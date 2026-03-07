Botafogo x Bangu: onde assistir, horário e prováveis escalações

Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 16h47.
O Botafogo recebe o Bangu neste sábado, 7, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em jogo único que decide a final da Taça Rio. A partida terá transmissão do Premiere.
O Fogão chega à decisão depois de garantir a vaga na final da Taça Rio contra o Boavista. No jogo de volta, no Nilton Santos, o time empatou por 0 a 0 e avançou no placar agregado, já que havia vencido a partida de ida por 2 a 0.
O Bangu garantiu presença na final ao eliminar o Volta Redonda. Na volta da semifinal, o Alvirrubro empatou por 1 a 1 fora de casa e ficou com a vaga por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, fechando o agregado em 2 a 1.
Botafogo (Técnico: Martin Anselmi)
Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Arthur Novaes, Edenílson e Joaquín Correa; Caio Valle, Artur e Arthur Izaque.
Bangu (Técnico: Flávio de Lira)
Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu e Ricardo Sena; Dioguinho, Pedro China, Lucas Sibito, Walber e Luizinho; Patryck Ferreira.