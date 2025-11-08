Zurich e Instituto Terra se unem para capacitar jovens em empregos verdes

A Zurich Seguros acaba de anunciar a expansão de sua parceria com o Instituto Terra, fundado por Lélia Wanick Salgado e pelo fotógrafo Sebastião Salgado. Com apoio da Z Zurich Foundation, o novo projeto foca na capacitação profissional de adolescentes e jovens de comunidades rurais vulneráveis do Vale do Rio Doce, preparando-os para atuar na economia verde.

A iniciativa complementa o trabalho já realizado pela Floresta Zurich desde 2020, que tem como meta o plantio de 1 milhão de mudas nativas da Mata Atlântica até 2028. Agora, o investimento se volta também para o lado humano da equação ambiental, através do Núcleo de Estudos em Restauração Ecossistêmica (NERE).

O contexto é promissor: segundo estudo da Agenda Pública em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen, o Brasil pode criar 6,4 milhões de empregos verdes até 2030 e cerca de 15 milhões até 2050. Porém, há um desafio a ser enfrentado.

"Existe um gap educacional não só com base na classe social, mas também da área rural em relação à urbana, fruto de desigualdades históricas que vivemos no Brasil", explica Nathalia Abreu, gerente de Sustentabilidade da Zurich Seguros. "Os novos empregos verdes serão ocupados por pessoas capacitadas para tal. Se não interviermos ativamente, há grandes chances de eles aprofundarem a desigualdade de oportunidades."

Quatro frentes de desenvolvimento

O programa NERE, criado em 2005, oferece formação integral em restauração ecossistêmica para jovens de 18 a 22 anos durante 11 meses de imersão. Com o novo investimento, o projeto se expande em quatro direções:

Formação direta: 84 alunos receberão capacitação teórica e prática ao longo de três anos, com requalificação simultânea dos professores do programa.

Conexão com o mercado: Um estudo mapeará as oportunidades de empregos verdes na Bacia do Rio Doce, estabelecendo parcerias entre empresas e o Instituto para criar um ecossistema de oportunidades.

Ampliação do alcance: Desenvolvimento de um curso online sobre economia verde para distribuição nas escolas da região, com professores do NERE atuando como multiplicadores na rede pública.

Sustentabilidade de longo prazo: Apoio à gestão interna do Instituto Terra para garantir a continuidade do programa após o término do financiamento em 2028.

Impacto territorial

A expectativa é impactar cerca de 10 mil pessoas em três anos, atendendo 35 municípios em Minas Gerais e Espírito Santo. "Acreditamos que essa expansão ajudará os jovens a identificar oportunidades de negócios viáveis em suas próprias comunidades, reduzirá a migração forçada para os grandes centros e contribuirá para a recuperação do ecossistema local", defende Nathalia Abreu.

Para Jeieli Capettini, Gerente de Educação do Instituto Terra, a ampliação representa um novo capítulo na parceria. "Lá atrás, a Zurich acreditou no nosso sonho de restaurar o vale do Rio Doce. Agora, vamos oferecer a mais jovens em situação de vulnerabilidade o acesso a uma educação ambiental de excelência, contribuir com a formação de professores e conectar territórios."

Floresta em expansão

Desde 2020, a Floresta Zurich já trabalha na restauração do bioma da Mata Atlântica em Aimorés (MG). A seguradora ampliou seu investimento em 2024, permitindo ao Instituto Terra quase triplicar sua área de atuação — de aproximadamente 700 hectares para quase 2.400 hectares, o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol.

"A Zurich já atuava há mais de cinco anos com recursos diretos voltados à floresta. Agora, com a Fundação, vamos entrar também na frente de educação ambiental, que conversa diretamente com a nossa premissa de promover maior empoderamento econômico em nossas comunidades", afirma Edson Franco, CEO da Zurich no Brasil.

Gary Shaughnessy, presidente do Conselho da Z Zurich Foundation, resume a filosofia do projeto: "Conectar resiliência climática, equidade social e desenvolvimento econômico é bom para todos — especialmente para o nosso planeta."