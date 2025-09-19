EUA e Europa impulsionam expansão de empresas chinesas de eletrodomésticos inteligentes

Em 2025, a Dreame Technology expandiu sua presença na América do Norte, alcançando números impressionantes. Lançando um novo modelo de aspirador robô no início do ano, a empresa gerou US$1,7 milhão em vendas nos primeiros 15 dias.

A campanha de primavera registrou um aumento de 362% no faturamento em comparação com o ano anterior. As vendas de aspiradores robôs cresceram 300%, enquanto as lavadoras de piso aumentaram 630%.

Expansão e inovação da Dreame Technology

Em junho, a Dreame abriu sua sexta loja na Califórnia, oferecendo produtos de limpeza inteligente e cuidados pessoais. O mercado de robôs aspiradores nos EUA deve atingir US$9,9 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 18,8%, tornando-se um destino estratégico para os fabricantes chineses.

Meng Jia, presidente da divisão de aspiradores robôs da Dreame, destacou o investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento para superar as limitações estruturais de seus produtos.

A inovação, como o braço mecânico controlado por inteligência artificial, levou a empresa a vender mais de 1 milhão de unidades em 2023, com uma média de novos lançamentos a cada 10 meses.

A Xingmai Innovation Technology, fundada em 2022, também conquistou o mercado americano ao combinar canais online e offline, com forte presença em plataformas digitais como a Amazon.

A empresa se destacou ao lançar robôs de limpeza de piscina, superando falhas dos modelos tradicionais, como a incapacidade de remover sujeira da superfície e a necessidade de retirada manual. A inovação da Xingmai, que permite que os robôs subam pelas paredes da piscina e flutuem parcialmente, foi um grande avanço no mercado.

Desafios e sucesso nos Estados Unidos

Em 2023, a Xingmai testou seus protótipos nos Estados Unidos, enfrentando desafios devido ao formato das piscinas americanas. Para superar essas dificuldades, a empresa adaptou seus modelos em piscinas experimentais na China e ajustou os algoritmos, alcançando um desempenho satisfatório.

Em 2024, a Xingmai lançou sua primeira geração de robôs de piscina, gerando quase RMB 400 milhões em vendas, apesar de seu preço superior ao da concorrência.

Em 2025, a empresa lançou sua segunda geração com inteligência artificial, vendida por mais de US$3.000, e já em comercialização nos EUA e na Europa.

Patentes e inovação contínua

Com mais de 100 patentes nacionais e internacionais, a Xingmai se posiciona como uma das líderes no setor. Wang Shenglue, fundador da empresa, acredita que a competitividade global depende da inovação contínua e do fortalecimento das competências essenciais, o que permitirá à empresa se destacar nos mercados internacionais.