WEG engaja 14 mil fornecedores para diminuir impactos ambientais

Em 2023, a WEG avançou no tema ambiental, trabalhando em 610 projetos globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em mais de 50% nos escopos 1 e 2 até 2030. A empresa adotou técnicas como eletrificação de material e geração de energia renovável, resultando em 25% de redução nas emissões.

Até o final deste ano, a meta é que 90% da energia consumida no Brasil seja renovável, enquanto globalmente a taxa é de 75%. A empresa também busca engajar seus 14.000 fornecedores no Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis para avaliar riscos ambientais e propor estratégias. Para 2024, planejam programas de gestão hídrica para uma utilização mais eficiente da água. O diretor de sustentabilidade, Daniel Godinho, destaca a importância do mapeamento das empresas fornecedoras.