Unilever quer 56% de negros em programa de formação para influenciadores

Desde o ano passado, a Unilever desenvolve o programa “Tudo Pra Creator”, que busca capacitar e acelerar a carreira de influenciadores digitais especializados no mercado de beleza. Apesar dos mais de 10 mil inscritos na primeira edição, a taxa de criadores pretos e pardos foi muito abaixo da realidade da população brasileira: apenas 32% entre das inscrições, mesmo representando 56% da nação.

A segunda edição, lançada agora, busca alterar esse cenário desigual, incentivando a carreira de influenciadores negros especializados em beleza.

O programa passa a considerar a meta de 56% de diversidade racial. Para garantir que esses criadores de conteúdo conquistem sua visibilidade, a Unilever criou o compromisso de incluir pessoas negras formadas no Tudo Pra Creator em todas as campanhas de suas marcas de beleza: Dove, Seda, TRESemmé e Clear.

Formação para criadores

O Tudo Pra Creator é feito em parceria com a Meta, grupo que controla a rede social Instagram, e a consultoria para marcas Plano. O programa inclui formações sobre beleza, marketing de conteúdo e gestão de redes sociais, visando desenvolver a carreira dos inscritos. Outras formações ligadas aos bastidores da produção de conteúdo também constam no planejamento, como gestão financeira, negociação, direito digital e mentalidade empreendedora.

Outra novidade, fornecida pela Meta, é que as capacitações passam a contar com conteúdos ministrados por profissionais pretos, incluindo melhores práticas e ferramentas para crescer utilizando o Instagram. A Plano também incluirá mentorias para que os participantes e maximizem suas audiências.

Paula Paiva, diretora de comunicação e mídia da área de Beleza e Bem-estar da Unilever Brasil, conta que os números de negros entre os inscritos não representavam a intenção do programa, o que motivou mudanças. “Buscamos uma forma de ampliar a presença desta população dentro do Tudo Pra Creator. Queremos ver o Brasil refletido dentro da plataforma e, dessa forma, contribuir para que novos olhares surjam no mercado de influenciadores”, explica.

Influenciadoras e especialistas em beleza como Niina Secrets, Adam Mitch, Bruna Malheiros e Luana Xavier participam do projeto.

Inscrição

A Unilever busca atingir 20 mil participantes até o fim deste ano, atendendo a todos os municípios do Brasil. À EXAME, a Unilever apontou que a diversidade regional também tem sido levada em conta: enquanto metade dos criadores de conteúdo é do Sudeste, 30% são do Nordeste. De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas, o setor de influenciadores já conta com 300 mil trabalhadores diretos e indiretos no Brasil.

Para participar, o criador de conteúdo precisa ter mais de 18 anos, pelo menos 3 mil seguidores no Instagram e uma rede social ativa. As inscrições estão disponíveis por meio do site do Tudo Pra Creator.