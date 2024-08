Fundador do Orkut quer reviver rede social com executivos brasileiros

O Orkut, famosa rede social do Google nos anos 2000 e, de certa forma, que começou uma nova era de conexões e relacionamentos entre pessoas, esteve entre os assuntos mais comentados no X na última segunda-feira, 12. Isso aconteceu depois que usuários brasileiros passaram a relembrar sobre como as comunidades, ou fóruns de discussão, funcionavam no site. No começo de vida do Orkut, novos membros só eram aceitos se recebessem "convites" de quem já estava lá, o que tornava o acesso mais ainda mais disputado.

Uma das comunidades mais famosas e populares era a"Eu Odeio Acordar Cedo" com 6.106.958 membros.

Curiosamente, o fundador da rede social, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, está no Brasil e acompanhou o momento em que seu antigo site voltou a ser mencionado pelos brasileiros depois de uma postagem de um usuário no X ter alcançado 2 milhões de visualizações e centenas de comentários. Buyukkokten participa do "Rio Innovation Week" nesta quarta-feira, 14.

Ele contou ao G1 que espera retornar com a antiga rede social em breve. Com um detalhe: além de profissionais do Vale do Silício, ele deve recrutar executivos de São Paulo.