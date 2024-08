Programa de capacitação para empreendedoras negras do PretaHub tem últimos dias de inscrições

As inscrições para o Afrolab para Elas, programa de capacitação e apoio para empreendedoras negras, estão abertas. O projeto é desenvolvido pela PretaHub, organização de promoção a cultura afrobrasileira, com apoio de Seda Boom, linha para cachos e crespos da marca de beleza.

A partir de uma formação online de sete dias, as empreendedoras passam por apoio na criação, produção e desenvolvimento de produtos e serviços a partir dos ensinamentos de especialistas em gestão de negócios.

O programa ainda inclui mentorias sobre desenvolvimento de empresas, realizadas por voluntários da Unilever – marca detentora de Seda. A ideia é que as empreendedoras possam aprender boas práticas, se conectar com especialistas do seu ramo de atuação e conhecer pessoas facilitadoras, que podem desbloquear o potencial de seus empreendimentos.

Cada edição conta com 100 participantes. Entre a turma, 25 mulheres apresentarão seus negócios em uma sessão de pitch (apresentação dos negócios) para a PretaHub, com a possibilidade de acesso a recursos financeiros. Ao final das apresentações, cinco mulheres selecionadas receberão investimentos para seus negócios no valor de R$ 10 mil.

Networking valioso

Para Adriana Barbosa, diretora executiva da PretaHub, a criação de uma rede de contatos é um dos pontos mais benéficos do programa. “Essa edição do Afrolab para Elas é especial, pois visa promover o empoderamento individual e a criação de redes de contatos. As empreendedoras poderão adquirir habilidades técnicas, socioemocionais, além de aumentar a visibilidade de seus negócios”, conta.

A gerente de marketing de Seda Boom, Delane D’Azevedo, conta que a partir das mentorias, a empresa acredita estar contribuindo ativamente para o desenvolvimento de profissionais. “Temos a oportunidade de apresentar ferramentas complementares que podem fazer a diferença na trajetória profissional das participantes”, conta. “Junto ao PretaHub, estamos reafirmando o compromisso de Seda de ser uma aliada na expansão da presença das mulheres negras na sociedade. Com esse projeto, esperamos que as empreendedoras possam desafiar limites.”

Podem participar mulheres trans, cis ou pessoas não-binárias negras com mais de 18 anos que comercializem produtos ou serviços há, ao menos, um ano. Também é necessário que a participante tenha acesso a internet pelo celular, computador ou tablet para que possa atender às atividades online.

O programa tem início ainda no mês de agosto e é finalizado em dezembro deste ano. As inscrições ficam abertas até sexta-feira, 9 de agosto pelo site do programa, que pode ser acessado a partir deste link. As empreendedoras selecionadas podem conferir o resultado em 16 de agosto nas redes sociais do PretaHub.