Uma inédita compra de usinas para remoção de barragens nos EUA

Em setembro de 2025, um movimento diferente em favor da conservação ocorreu no Maine, nos Estados Unidos. A The Nature Conservancy (TNC) assinou a compra de quatro pequenas centrais hidrelétricas no rio Kennebec, que pertenciam à Brookfield Renewables: Lockwood, Hydro-Kennebec, Shawmut e Weston.

Por meio da criação de uma organização sem fins lucrativos, o objetivo da TNC é restabelecer o escoamento original do rio por meio da remoção dessas barragens, reintegrando as populações de salmão selvagem do oceano Atlântico à bacia hidrográfica. Em parceria com as comunidades locais, a TNC pretende não só gerenciar os impactos decorrentes desse processo, mas também alavancar benefícios para a região.

A Brookfield, por sua vez, alinhou-se ao projeto, concordando em continuar administrando as quatro usinas ao longo do processo de descomissionamento, garantindo que os municípios continuarão a receber pagamentos de royalties. Além disso, a empresa reafirmou seu compromisso de continuar investindo na produção de energia renovável no estado.

A primeira reação ao acordo veio por parte da Sappi, empresa especializada na confecção de papéis especiais e embalagens renováveis de fibra, importante alternativa ao plástico. A fábrica local da Sappi depende da retirada de água do reservatório criado pela barragem de Shawmut, sobretudo para uso na lavagem da polpa celulósica. Em nota oficial, a empresa alertou que a remoção dessa usina colocaria em risco a viabilidade da fábrica e, por conseguinte, cerca de 800 empregos diretos e milhares de indiretos ligados às operações da empresa.

Enquanto a Sappi deixa claro seu interesse pela manutenção do represamento, a TNC e seus parceiros afirmam que pretendem desenvolver uma solução conjunta que atenda totalmente às necessidades de longo prazo do sistema de água da Somerset Mill.

Assim como ocorre no caso da remoção das barragens do rio Klamath, na costa oeste, enfrentar o tabu da discussão sobre remoção de barragens ainda exige que se demonstre que as estruturas a serem removidas são obsoletas, de baixa produção energética, e foram construídas em uma época em que não havia solução para transposição dos peixes. Sobretudo, é necessário reconhecer que qualquer descomissionamento desse tipo traz impactos socioambientais que geram uma resistência natural por parte daqueles que se veem afetados, exigindo também processos de caráter participativo e transparente.