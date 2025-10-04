SP lança programa pioneiro que paga restauração ambiental com créditos de carbono e biodiversidade

O Governo de São Paulo apresentou nesta semana o Programa Estadual de Restauração e Conservação Ecológica, uma iniciativa inédita no país que transforma preservação ambiental em um negócio sustentável.
O programa funcionará assim: empresas e investidores poderão restaurar áreas degradadas e conservar ecossistemas em unidades de conservação, florestas estaduais e outras terras públicas do estado. Em troca do serviço de restauração e manutenção dessas áreas, eles receberão créditos de carbono e créditos de biodiversidade — ativos ambientais que podem ser comercializados no mercado.
Petrobras e Amazon Brasil firmam parceria para impulsionar combustíveis de baixo carbono no país
Os créditos de carbono representam a quantidade de CO2 que deixa de ser emitida ou que é capturada pelas árvores plantadas. Já os créditos de biodiversidade certificam a proteção e recuperação de espécies e ecossistemas. Ambos podem ser vendidos para empresas que precisam compensar seus impactos ambientais ou cumprir metas de sustentabilidade.
A secretária da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP, Natália Resende, conversou com a EXAME e explicou que o modelo escolhido foi o de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), considerado menos burocrático e mais eficiente. "Estudamos todas as possibilidades e chegamos a esse modelo. Vamos transferir ao provedor a titularidade dos créditos e ativos ambientais derivados do projeto, criando um incentivo econômico direto para a manutenção das áreas", afirmou.
Créditos de carbono e biodiversidade
O programa segue a lógica dos pagamentos por serviços ambientais, mas traz um diferencial importante: a remuneração por meio de créditos de carbono e biodiversidade.
Para assegurar que as áreas sejam não apenas restauradas, mas também mantidas e conservadas ao longo do tempo, o programa estabelece contratos de no mínimo 40 anos. Segundo Natália Resende, esse período é necessário porque, segundo a secretária, "você precisa de três a cinco anos para poder fazer todo o plantio, para ter todo o cuidado com a restauração e depois também ter a manutenção, a conservação, o cuidado da área".
O decreto que institui o programa já foi publicado, após extensos estudos técnicos e jurídicos. "O objetivo é dar mais previsibilidade, segurança jurídica, mais escala para as restaurações que a gente está fazendo e de fato estruturar uma política de estado que perpassa governos", explica a secretária.
38 mil hectares disponíveis para restauração
O governo mapeou mais de 38 mil hectares passíveis de restauração dentro de unidades de conservação e outras áreas públicas. O edital para seleção dos parceiros privados será lançado em novembro, por meio de um procedimento de chamamento público com critérios técnicos estabelecidos em termo de referência.
A iniciativa se soma aos mais de 24 mil campos de futebol já restaurados nos últimos dois anos e meio no estado. A meta é ganhar escala e acelerar as ações de restauração, alinhadas ao Plano de Ação Climática 2050 e ao Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática.
A consulta pública para aprimoramento das minutas de edital e contrato está aberta até 25 de novembro. O objetivo é que o programa receba contribuições de investidores, organizações e todos os interessados, reforça Natália Resende.
Benefícios além do meio ambiente
A secretária destaca que os benefícios do programa não se limitam à questão ambiental. "Quando você melhora o meio ambiente, melhora as condições climáticas, na parte de mitigação, adaptação e resiliência. Você melhora o contexto todo e isso tem um peso muito forte na sustentabilidade", afirma.
Da fiscalização à bioeconomia: estudo mapeia caminho para o Brasil crescer sem desmatar
O programa deve gerar desenvolvimento econômico sustentável nas regiões dos projetos, incluindo geração de emprego e renda para comunidades locais, além do fomento a toda uma cadeia produtiva ligada à restauração florestal. "Isso é sustentabilidade, você olhar o tripé econômico, social e ambiental de uma forma conjunta e integrada", ressalta a secretária.
Economia verde em SP
A expectativa do governo é que o programa sirva de referência não apenas para outros estados brasileiros, mas também internacionalmente. "Esse tipo de fortalecimento do corpo técnico mostra a importância que o Estado de São Paulo dá para as unidades de conservação, para o meio ambiente, para a sustentabilidade, enquanto estudo, planejamento e prática", afirma a secretária.
As próximas etapas incluem o recebimento de contribuições pela consulta pública, o aprimoramento necessário dos documentos, o lançamento do edital em novembro e, posteriormente, a assinatura dos primeiros contratos para início dos investimentos em restauração.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)