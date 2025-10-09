Quase metade das comunidades tradicionais da Amazônia já sofrem impactos das mudanças climáticas

A crise climática deixou de ser uma ameaça futura e se tornou uma realidade preocupante na Amazônia Legal, reforçando a necessidade de um olhar pela lente da justiça climática.
É o que revela uma pesquisa realizada pela Umane e Vital Strategies sobre a relação das mudanças climáticas com a saúde e pela primeira vez considerando DD
Às vésperas da COP30 sediada no coração do bioma, em Belém do Pará, os dados são um retrato da desigualdade climática: 42,2% dos povos e comunidades tradicionais — incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros — já foram diretamente afetados pelas mudanças do clima e eventos extremos como chuvas, secas e ondas de calor.
O número é relativamente maior do que os 32% registrados na população geral, evidenciando que os impactos atingem de forma desproporcional justamente quem mais preserva a floresta e quem menos contribui com as emissões de gases estufa. Ou seja: quem menos polui, "paga a conta".
"Enfrentar a crise climática na Amazônia é mais do que uma agenda ambiental, é saúde pública, proteção social e garantia de direitos", destacou Thais Junqueira, superintendente-geral da Umane.
Pedro de Paula, diretor executivo da Vital Strategies Brasil, complementou que os números revelam o tamanho do desafio, especialmente considerando que a maioria da população da região depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS).
O calor que pesa no bolso
Se o termômetro sobe, o orçamento familiar despenca. Entre os moradores da Amazônia Legal, 83,4% relataram aumento na conta de energia elétrica — o impacto mais citado da crise climática no dia a dia.
Em seguida do aumento da temperatura média mencionado por 82,4% dos entrevistados, vem a alta nos preços dos alimentos, que afeta 73% da população.
"Podem parecer porcentagens pequenas, mas, ao entendermos que representam em torno de 5 milhões de pessoas, fica evidente o grande impacto", pondera Luciana Vasconcelos Sardinha, responsável técnica da pesquisa.
Nos últimos dois anos, quase dois terços da população (64,7%) vivenciaram ondas de calor com temperaturas acima da média local. Um terço relatou secas persistentes (29,6%) e incêndios florestais com fumaça intensa que prejudicou atividades do cotidiano (29,2%).
Água suja, comida escassa
A desigualdade climática ficou ainda mais evidente quando se comparou os dados por grupos populacionais.
Enquanto 16,5% da população geral relatou piora na qualidade da água, entre as comunidades tradicionais esse número salta para 24,1%.
Na produção de alimentos, a diferença é igualmente alarmante: 21,4% das comunidades tradicionais enfrentaram problemas, contra 13,8% dos demais moradores.
"Os indicadores revelam a vulnerabilidade desses grupos, muitas vezes situados em áreas de risco climático e fortemente dependentes de recursos naturais para subsistência", explicou Luciana.
Quem mais preserva, mais se responsabiliza
Ao mesmo tempo, as comunidades tradicionais demonstram maior consciência ambiental e senso de responsabilidade frente à crise climática.
Sete em cada dez (70,1%) separam lixo para reciclagem, contra 59,2% da população geral. Mais da metade (55,7%) acredita que pode agir para ajudar a resolver o problema ambiental, enquanto entre os demais esse percentual cai para 39,8%.
O sentimento de culpa pelo desperdício de energia também é mais presente: 45,1% entre povos tradicionais, contra 33% na população geral.
Luciana destacou que por estarem mais expostos aos efeitos severos do clima, surge também uma maior consciência sobre suas consequências. "Isso acontece porque estes povos vivenciam transformações diretas em seus territórios e modos de vida", analisou.
Outro destaque é que nove em cada dez moradores da Amazônia Legal (88,4%) acreditam que as mudanças climáticas estão ocorrendo no Brasil e no mundo e 90,6% reconhecem que já estamos vivenciando um aquecimento global.
Além disso, quase quatro em cada dez (39,7%) conhecem alguém que já foi diretamente afetado,[grifar] percentual que sobe para 48,4% entre as comunidades tradicionais.
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)