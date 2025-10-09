Brasil

Ciclone no fim de semana: tempestades de granizo podem afetar o Brasil; veja estados

Ciclone extratropical trará condições climáticas severas ao Sul e Sudeste do Brasil, com chuvas fortes e ventos intensos

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h21.

Um ciclone extratropical deve afetar o Brasil entre o fim dessa semana e o início da próxima, trazendo chuvas fortes, temporais e ventos intensos, alerta a MetSul Meteorologia.

O fenômeno tem início previsto para o final de sábado, 11, com o desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o centro da Argentina, que dará origem à ciclogênese no domingo, 13, na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai.

No domingo, o ciclone se tornará mais intenso, atuando sobre o Atlântico e afastando-se do continente em direção ao sudeste. Entretanto, a frente fria associada ao sistema avançará com força sobre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Esse movimento distribuirá chuvas localmente fortes e poderá provocar tempestades severas, com risco de danos significativos.

Dia de maior risco: domingo

A MetSul destaca o domingo como o dia de maior risco para eventos climáticos severos, com possibilidade de tempestades intensas, vendavais e queda de granizo, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Essas condições climáticas podem resultar em destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ventos fortes na segunda-feira

Na segunda-feira, o Rio Grande do Sul será fortemente impactado, com rajadas de vento entre 40 km/h e 70 km/h em grande parte do estado, podendo atingir até 90 km/h nas áreas do Sul e Leste Gaúcho.

Ventos intensos também afetarão o Leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com risco de transtornos semelhantes aos do domingo. O vento tende a enfraquecer a partir do final da tarde de segunda-feira e permanecerá fraco na terça-feira.

Instabilidade persistente na terça-feira

Embora o ciclone tenha se afastado mais para o continente a partir de terça-feira, a frente fria continuará provocando instabilidade, com chuvas e eventos isolados de maior intensidade no Centro-Oeste e Sudeste.

