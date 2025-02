Programa da ONU para meio ambiente vai impulsionar negócios de São Paulo e Curitiba

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) abriu inscrições para a nova edição do BioCidades Empreendedoras, iniciativa voltada à incubação de negócios sustentáveis. A implementação no Brasil será feita pelo Instituto Legado de Empreendedorismo Social, com apoio das prefeituras de São Paulo e Curitiba. O programa busca impulsionar soluções voltadas à resiliência climática urbana, bioeconomia e restauração de ecossistemas. As inscrições seguem até 9 de fevereiro.

A iniciativa, inspirada na metodologia do Restoration Factory – programa global de empreendedorismo sustentável –, prevê seis meses de capacitação e mentoria. Os participantes terão acesso a ferramentas práticas para estruturar seus negócios, validar sua viabilidade e se conectar a investidores e lideranças do setor. O conteúdo inclui temas como modelo de negócios, impacto socioambiental e projeções financeiras.

Serão selecionados até 50 negócios em estágio inicial, que já tenham realizado suas primeiras vendas ou estejam em fase de validação e início de operação. A prioridade são projetos focados na adaptação das cidades aos desafios climáticos, como aumento das temperaturas, enchentes, poluição e escassez de recursos naturais. As soluções podem abranger desde energia renovável e economia circular até mobilidade sustentável e ecoturismo.

Impacto ambiental positivo

Segundo James Marins, presidente do Instituto Legado, a incubação representa uma oportunidade para fortalecer cadeias produtivas de impacto positivo.

“Essa é uma iniciativa que potencializa o papel do empreendedorismo social como resposta integrada às crises climáticas no contexto urbano", disse.

Marins ainda afirma que o objetivo do programa foi preparar os participantes não só para o desenvolvimento de seus modelos de negócios sustentáveis, mas também transformar setores produtivos estratégicos, "fortalecendo cadeias de valor que gerem impactos positivos para a sociedade e o meio ambiente", conta.

O programa tem apoio técnico da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE). Os interessados podem se inscrever pelo site oficial até 9 de fevereiro.