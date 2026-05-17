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União Europeia quer incluir custos por carbono em voos que saem do bloco

Custo de até 45 euros pode ser adicionado a viagens da Europa para outros países

As companhias aéreas enfrentam alta nos preços do combustível de aviação, pressionados por conflitos geopolíticos (Yaorusheng/Getty Images)

As companhias aéreas enfrentam alta nos preços do combustível de aviação, pressionados por conflitos geopolíticos (Yaorusheng/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 17 de maio de 2026 às 07h56.

A União Europeia avalia ampliar a cobrança por emissões de carbono para voos internacionais que partem de países do bloco, em uma mudança que pode elevar o custo das passagens e reacender tensões com o setor aéreo e parceiros comerciais.

A proposta foi apresentada por autoridades climáticas da Comissão Europeia em uma reunião com representantes da indústria e organizações não governamentais nesta semana. A medida faz parte de uma revisão mais ampla do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (ETS).

Hoje, o ETS se aplica apenas a voos realizados dentro do bloco europeu. A Comissão Europeia argumenta que a expansão do sistema é necessária porque iniciativas alternativas para reduzir as emissões da aviação não avançaram no ritmo esperado.

O setor aéreo é considerado um dos mais difíceis de descarbonizar, devido à dependência de combustíveis fósseis e ao custo elevado dos combustíveis sustentáveis. A aviação responde por cerca de 3% das emissões globais relacionadas à energia.

Na Europa, porém, as emissões do setor aumentaram 30% desde a criação do ETS, em 2005, enquanto outros segmentos cobertos pelo sistema reduziram sua pegada de carbono.

Quanto a taxa pode custar

Segundo estimativas do think tank climático Transport & Environment, o ETS adiciona atualmente cerca de 7 euros ao preço de uma passagem aérea dentro da União Europeia.

Caso o mecanismo seja estendido a todos os voos que partem do bloco, o custo adicional médio poderia chegar a 45 euros por passagem até 2030.

A medida também poderia gerar até 17 bilhões de euros em receitas para a União Europeia e seus Estados-membros no mesmo período.

Resistência do setor aéreo

A proposta deve enfrentar forte oposição das companhias aéreas. Empresas de curta distância, como Ryanair e easyJet, já criticam o ETS sob o argumento de que a regulação torna viagens dentro da Europa menos competitivas em relação a destinos fora do bloco.

Segundo essas empresas, regras relacionadas ao comércio de emissões e ao uso de combustíveis sustentáveis podem tornar férias em países como a Turquia mais baratas do que viagens equivalentes para destinos europeus, como a Grécia.

No caso dos voos de longa distância, a resistência deve vir principalmente de empresas como British Airways e Air France, que dependem de rotas internacionais para boa parte de seus lucros.

O momento da discussão também é sensível. As companhias aéreas enfrentam alta nos preços do combustível de aviação, pressionados por conflitos geopolíticos e instabilidade no mercado de energia. O setor tem feito lobby para suavizar ou adiar regulações ambientais que possam aumentar seus custos.

Aumento da taxa de carbono

A extensão do ETS para voos internacionais não é uma ideia nova. A União Europeia aprovou há mais de dez anos uma lei para incluir rotas fora do bloco no sistema, mas a implementação foi adiada  após forte oposição dos Estados Unidos e de outros países.

O debate voltou à mesa porque a última prorrogação do adiamento termina no fim deste ano.

Além da cobrança sobre voos internacionais, a Comissão Europeia também avalia outras mudanças no ETS. Entre elas estão exigências para que empresas detalhem melhor como usam permissões gratuitas de carbono para investir em descarbonização e a discussão sobre o papel de créditos internacionais de carbono no desenho futuro do sistema.

Acompanhe tudo sobre:Emissões de CO2AviaçãoEuropaPegada de carbono

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