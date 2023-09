Presidente da Apex diz que Brasil pode ser protagonista nos acordos climáticos internacionais

Após anos como um pária internacional quando o assunto era clima, com acusações de não fazer o suficiente para frear o desmatamento da Amazônia, que resultou até na suspensão da contribuições de países ricos para o Fundo Amazônia, o Brasil pode finalmente estar prestes a assumir uma posição de protagonismo nos acordos climáticos internacionais deste ano.

Essa é a opinião do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que falou com exclusividade à EXAME direto de Nova York, onde se reuniu com empresários do mundo todo em eventos paralelos à Assembleia Geral das Nações Unidas.

Viana comentou ainda sobre a mensagem que o presidente Luís Inácio Lula da Silva levou à abertura da Assembleia – historicamente, o mandatário brasileiro inicia as reuniões com um discurso– que daria o novo tom das relações comerciais internacionais do país: desenvolvimento aliado à preservação.