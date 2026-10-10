Petlove entra em coalizão contra racismo no comércio e amplia agenda social

RESUMO ＋ A empresa Petlove aderiu ao Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, iniciativa de combate ao racismo nas relações de consumo. A adesão prevê letramento racial das equipes, revisão dos protocolos de atendimento e maior representatividade no contato com clientes. Segundo dados da Petlove, pessoas pretas ou pardas representam 40% dos funcionários do grupo.

A Petlove aderiu ao Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro, iniciativa que reúne empresas em torno de práticas voltadas ao combate ao racismo nas relações de consumo.

Com a entrada no movimento, a companhia passa a assumir compromissos que incluem letramento racial das equipes, revisão de protocolos de atendimento e maior atenção à representatividade nos pontos de contato com os clientes.

Criado pela L’Oréal Brasil e pelo MOVER, o código reúne atualmente cerca de 20 companhias de diferentes setores, que, juntas, somam mais de 3,1 mil lojas e 162 mil funcionários.

A adesão amplia para a experiência do consumidor uma agenda que a Petlove já vinha desenvolvendo internamente. Segundo dados fornecidos pela empresa, mais de mil funcionários do grupo são pessoas pretas ou pardas, o equivalente a 40% do quadro.

Em comparação com 2025, a registrou aumento de 60% nas admissões de profissionais pretos e pardos.

Inclusão racial no varejo e serviços

A nova etapa, porém, vai além da composição da força de trabalho.

O código prevê que as empresas revejam práticas que podem interferir na forma como consumidores negros são atendidos, desde a linguagem utilizada pelas equipes até os procedimentos adotados em lojas e outros canais de relacionamento.

Entre as medidas previstas estão treinamentos sobre questões raciais, revisão de protocolos, presença de pessoas negras nas interações com consumidores e análise da comunicação utilizada nesses espaços.

“Avançar na representatividade racial é parte desse compromisso e o nosso objetivo vai além dos indicadores internos”, afirma Bruno Junqueira, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação da Petlove.

Segundo o executivo, a intenção é incorporar diferentes perspectivas também à criação de produtos, serviços e jornadas de consumo.

Cliente oculto sob a perspectiva racial

Uma das ferramentas recomendadas pelo grupo responsável pelo código é o Black Mystery Shopper, metodologia baseada no modelo de cliente oculto tradicionalmente usado pelo varejo para avaliar a qualidade do atendimento.

Nesse caso, a análise é feita sob a perspectiva da inclusão racial. A proposta é observar como consumidores negros são tratados ao longo da experiência de compra e identificar eventuais diferenças de abordagem, comportamento ou aplicação dos protocolos definidos pelas empresas.

A metodologia funciona, portanto, como um instrumento de monitoramento das práticas previstas pelo compromisso.

A adesão da Petlove ajuda a levar políticas de diversidade para além das metas de contratação e representatividade interna. A discussão passa a incluir também a forma como empresas estruturam o atendimento e identificam possíveis situações de discriminação em seus canais de relacionamento.

No caso da Petlove, esse movimento ocorre em paralelo à ampliação da presença de profissionais pretos e pardos no quadro de funcionários. A partir da adesão ao código, o desafio passa a ser conectar esses indicadores internos aos protocolos utilizados na relação direta com os consumidores.