Petlove lança plataforma para apoiar carreira e saúde mental de veterinários

O Brasil tem uma das maiores comunidades veterinárias do mundo, com cerca de 200 mil profissionais registrados, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Mas a profissão também enfrenta desafios significativos, especialmente relacionados à saúde mental, gestão de carreira e administração de negócios.

É nesse contexto que a Petlove, ecossistema pet, lançou a Vetlove, uma plataforma voltada ao desenvolvimento e bem-estar de médicos-veterinários. A iniciativa é aberta a profissionais de todo o país e reúne benefícios, parcerias e programas de capacitação.

A plataforma foi estruturada em três pilares principais: saúde, carreira e negócios, com acesso a iniciativas voltadas ao bem-estar físico e mental, além de cursos e ferramentas para gestão de clínicas e empresas.

“A classe veterinária enfrenta uma série de desafios, especialmente em três vertentes: saúde, carreira e negócios. A saúde mental, por exemplo, é um tema que tem sido debatido entre os profissionais e que vem chamando atenção”, afirma Marcio Waldman, fundador da Petlove e médico-veterinário.

Um alerta sobre saúde mental na profissão

Estudos recentes mostram que o tema tem ganhado relevância no setor.

Segundo a pesquisa VetsSurvey (2021), o Brasil está entre os países com maiores níveis de estresse entre médicos-veterinários. Já o relatório Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022 aponta que 34,1% dos profissionais já precisaram se afastar do trabalho por problemas de saúde mental.

Para Waldman, o problema está ligado também à complexidade da profissão.

“Gerir um negócio é um dos grandes desafios enfrentados pelos médicos-veterinários, porque exige competências que vão além da formação científica”, diz.

Parcerias com empresas e instituições

A Vetlove reúne parcerias com empresas e instituições que oferecem benefícios em diferentes áreas. Entre elas estão:

Wellhub , com programas de saúde física e bem-estar

, com programas de saúde física e bem-estar FGV e Anclivepa , com cursos de capacitação e pós-graduação

e , com cursos de capacitação e pós-graduação New Value , com experiências em alimentação, cultura, turismo e fitness

, com experiências em alimentação, cultura, turismo e fitness MDS Brasil , com seguros pessoais e empresariais

, com seguros pessoais e empresariais Contabilizei, com soluções para gestão financeira e empresarial

A inscrição é gratuita e pode ser feita online nosite da Vetlove. Para participar, o profissional precisa ter registro ativo no conselho profissional.

Mercado pet em expansão

A iniciativa surge em um momento de forte crescimento do mercado pet no Brasil.

Segundo a Petlove, 72% dos lares brasileiros possuem ao menos um animal de estimação, e a relação entre tutores e pets tem se transformado profundamente.

“Hoje os pets são membros essenciais da família. Eles dividem o sofá, a cama e a rotina com seus tutores”, diz Waldman.

Esse movimento também ampliou a demanda por serviços veterinários e cuidados especializados.

Ecossistema pet bilionário

Fundada em 1999 como um e-commerce, a Petlove evoluiu ao longo dos anos para um ecossistema completo de serviços para pets, que inclui planos de saúde, hospedagem, marketplace e serviços como pet sitter.

Segundo a companhia:

o ecossistema reúne mais de 1 milhão de pets cadastrados

possui mais de 8 mil veterinários credenciados nos planos de saúde

nos planos de saúde faturou R$ 2,45 bilhões no último ano

A expectativa da empresa é crescer 40% neste ano, considerando todas as frentes de negócios.

Apesar disso, Waldman afirma que a Vetlove não foi criada como um produto comercial.

“Essa não é uma iniciativa de negócio da Petlove. É um movimento de valorização da classe veterinária e de apoio a esses profissionais.”

Mudança de paradigma

Para o fundador da empresa, o objetivo da plataforma é ampliar o cuidado com quem está na linha de frente da saúde animal.

“A Vetlove nasce para apoiar, empoderar e valorizar os médicos-veterinários. Quando fortalecemos essa categoria, fortalecemos também o cuidado com milhões de pets”, afirma.

A ambição da empresa é ampla: alcançar toda a categoria no país.

“Hoje o Brasil tem mais de 200 mil veterinários. O nosso grande sonho é que todos possam usufruir da plataforma, cuidando de si para poder cuidar do pet da melhor forma possível”, diz o fundador da Petlove.

