Petlove lança plataforma para apoiar carreira e saúde mental de veterinários

Marcio Waldman, fundador da Petlove e médico-veterinário: “Gerir um negócio é um dos grandes desafios enfrentados pelos médicos-veterinários, porque exige competências que vão além da formação científica” (Petlove/Divulgação)
Publicado em 9 de março de 2026 às 10h40.
O Brasil tem uma das maiores comunidades veterinárias do mundo, com cerca de 200 mil profissionais registrados, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Mas a profissão também enfrenta desafios significativos, especialmente relacionados à saúde mental, gestão de carreira e administração de negócios.
É nesse contexto que a Petlove, ecossistema pet, lançou a Vetlove, uma plataforma voltada ao desenvolvimento e bem-estar de médicos-veterinários. A iniciativa é aberta a profissionais de todo o país e reúne benefícios, parcerias e programas de capacitação.
A plataforma foi estruturada em três pilares principais: saúde, carreira e negócios, com acesso a iniciativas voltadas ao bem-estar físico e mental, além de cursos e ferramentas para gestão de clínicas e empresas.
“A classe veterinária enfrenta uma série de desafios, especialmente em três vertentes: saúde, carreira e negócios. A saúde mental, por exemplo, é um tema que tem sido debatido entre os profissionais e que vem chamando atenção”, afirma Marcio Waldman, fundador da Petlove e médico-veterinário.
Estudos recentes mostram que o tema tem ganhado relevância no setor.
Segundo a pesquisa VetsSurvey (2021), o Brasil está entre os países com maiores níveis de estresse entre médicos-veterinários. Já o relatório Demografia da Medicina Veterinária do Brasil 2022 aponta que 34,1% dos profissionais já precisaram se afastar do trabalho por problemas de saúde mental.
Para Waldman, o problema está ligado também à complexidade da profissão.
“Gerir um negócio é um dos grandes desafios enfrentados pelos médicos-veterinários, porque exige competências que vão além da formação científica”, diz.
A Vetlove reúne parcerias com empresas e instituições que oferecem benefícios em diferentes áreas. Entre elas estão:
A inscrição é gratuita e pode ser feita online nosite da Vetlove. Para participar, o profissional precisa ter registro ativo no conselho profissional.
A iniciativa surge em um momento de forte crescimento do mercado pet no Brasil.
Segundo a Petlove, 72% dos lares brasileiros possuem ao menos um animal de estimação, e a relação entre tutores e pets tem se transformado profundamente.
“Hoje os pets são membros essenciais da família. Eles dividem o sofá, a cama e a rotina com seus tutores”, diz Waldman.
Esse movimento também ampliou a demanda por serviços veterinários e cuidados especializados.
Fundada em 1999 como um e-commerce, a Petlove evoluiu ao longo dos anos para um ecossistema completo de serviços para pets, que inclui planos de saúde, hospedagem, marketplace e serviços como pet sitter.
Segundo a companhia:
A expectativa da empresa é crescer 40% neste ano, considerando todas as frentes de negócios.
Apesar disso, Waldman afirma que a Vetlove não foi criada como um produto comercial.
“Essa não é uma iniciativa de negócio da Petlove. É um movimento de valorização da classe veterinária e de apoio a esses profissionais.”
Para o fundador da empresa, o objetivo da plataforma é ampliar o cuidado com quem está na linha de frente da saúde animal.
“A Vetlove nasce para apoiar, empoderar e valorizar os médicos-veterinários. Quando fortalecemos essa categoria, fortalecemos também o cuidado com milhões de pets”, afirma.
A ambição da empresa é ampla: alcançar toda a categoria no país.
“Hoje o Brasil tem mais de 200 mil veterinários. O nosso grande sonho é que todos possam usufruir da plataforma, cuidando de si para poder cuidar do pet da melhor forma possível”, diz o fundador da Petlove.
