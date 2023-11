Grupo Petlove se volta para PMEs pet e lança ferramenta focada na saúde dos negócios

Focado em promover a autonomia de médicos-veterinários e empreendedores do universo pet, o Grupo Petlove lança uma nova modalidade da sua plataforma de serviços. O principal objetivo do “Prontuário Vet Smart Pro” é oferecer ferramentas de gestão de negócios, que sustentam a saúde financeira de empresas de veterinários que atendem a domicílio, de forma volante em diferentes locais ou que possuem clínicas próprias.

Para garantir a acessibilidade da ferramenta, o Grupo oferece a plataforma por R$ 39,90 ao mês no plano anual, menor valor do mercado. Com a nova modalidade o assinante tem acesso, em um mesmo espaço, ao controle de caixa, gestão de estoque, painel de controle geral, cadastro de insumos com sortimento de medicamentos e vacinas e monitoramento em tempo real de itens para reposição.

“O Prontuário Vet Smart Pro chega para permitir a melhor gestão do negócio dos empreendedores da área, reunindo em uma única plataforma todas as informações e ferramentas essenciais para a boa saúde empresarial, de modo que o profissional consiga realizar seu trabalho da forma mais eficaz possível sem se preocupar com questões administrativas ou financeiras do seu negócio” comenta Murillo Trauer, diretor do Grupo Petlove.

Exemplo de layout da ferramenta Prontuário Vet Smart Pro

Empoderando empreendedores do universo pet

Com a nova modalidade o Grupo Petlove pretende promover vantagem competitiva aos assinantes do seu serviço e fomentar o desenvolvimento do mercado pet brasileiro, começando pelos pequenos empreendedores desse setor. Para garantir sucesso na estratégia, o “Prontuário Vet Smart Pro” também conta com cadastro e acompanhamento de serviços financeiros – como contas a pagar e serviços a receber –, relatório de resultados financeiros e atendimentos e outras funcionalidades inteiramente focadas em logística, otimização de operações e na saúde dos negócios.

“Nosso propósito enquanto empresa é transformar o mundo em um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis e auxiliar na prosperidade dos médicos-veterinários é fundamental para este objetivo”, afirma Murillo.

O executivo comenta ainda que, o Prontuário Vet Smart Pro terá novas funcionalidades definidas de acordo com as necessidades dos médicos-veterinários, como a agenda, que permite diferentes aplicações como definição do tempo padrão do serviço para uma melhor organização do cronograma de atendimentos; filtragem por tutor, pet, serviços, profissional e status; envio de lembretes de agendamentos automaticamente para o tutor; dentre outras novidades que devem ser lançadas ainda em 2023.

