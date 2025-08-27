ONU e Petrobras formam pequenas e médias empresas de energia em integridade e governança

Uma parceria da Petrobras, estatal energética, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime quer treinar 400 pequenas e médias empresas do setor de energia em integridade e governança. A iniciativa foi divulgada com exclusividade para a EXAME.

O foco do Projeto de Fortalecimento de Integridade de PMEs é fortalecer a transparência e o compliance no empreendedorismo brasileiro, orientando a ética na transição por uma economia verde.

A capacitação faz parte de um plano maior da ONU, por meio da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prioridade é formar empresas que constem no cadastro de fornecedores da Petrobras.

A companhia, por sua vez, vê essa estratégia como uma forma de ampliar os requisitos ESG na sua cadeia de valor, parte estabelecida no seu Plano de Negócios 2025-2029.

Formação em ética para PMEs

Entre os temas abordados pelo treinamento estão conceitos de compliance, riscos e anticorrupção, diagnóstico e mapeamento de riscos de integridade; criação e planos de ação voltados para a prevenção e mitigação desses riscos; boas práticas com especialistas e empresários do setor.

Os treinamentos serão aplicados presencialmente no Rio de Janeiro, em 8 e 9 de outubro, e em São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro. Outras capacitações na modalidade online serão realizadas entre outubro e janeiro de 2026, ampliando o alcance da formação para PMEs fora do Sudeste.

A união entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Petrobras tem duração prevista de 15 meses.