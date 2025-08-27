ONU e Petrobras formam pequenas e médias empresas de energia em integridade e governança

Uma parceria da Petrobras, estatal energética, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime quer treinar 400 pequenas e médias empresas do setor de energia em integridade e governança. A iniciativa foi divulgada com exclusividade para a EXAME.
O foco do Projeto de Fortalecimento de Integridade de PMEs é fortalecer a transparência e o compliance no empreendedorismo brasileiro, orientando a ética na transição por uma economia verde.
A capacitação faz parte de um plano maior da ONU, por meio da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prioridade é formar empresas que constem no cadastro de fornecedores da Petrobras.
A companhia, por sua vez, vê essa estratégia como uma forma de ampliar os requisitos ESG na sua cadeia de valor, parte estabelecida no seu Plano de Negócios 2025-2029.
Formação em ética para PMEs
Entre os temas abordados pelo treinamento estão conceitos de compliance, riscos e anticorrupção, diagnóstico e mapeamento de riscos de integridade; criação e planos de ação voltados para a prevenção e mitigação desses riscos; boas práticas com especialistas e empresários do setor.
Os treinamentos serão aplicados presencialmente no Rio de Janeiro, em 8 e 9 de outubro, e em São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro. Outras capacitações na modalidade online serão realizadas entre outubro e janeiro de 2026, ampliando o alcance da formação para PMEs fora do Sudeste.
A união entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Petrobras tem duração prevista de 15 meses.
A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país
A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país
A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país
A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país
Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.
A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país
A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira
A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira
Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes
Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes
O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país
O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país
A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil
A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil
O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.
O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro