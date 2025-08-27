ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

ONU e Petrobras formam pequenas e médias empresas de energia em integridade e governança

Iniciativa divulgada com exclusividade para a EXAME detalha plano de avançar na cadeia de valor da petroleira com práticas anticorrupção

Objetivo é fortalecer a transparência e o compliance na transição energética (Germano Lüders/Exame)

Objetivo é fortalecer a transparência e o compliance na transição energética (Germano Lüders/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12h54.

Uma parceria da Petrobras, estatal energética, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime quer treinar 400 pequenas e médias empresas do setor de energia em integridade e governança. A iniciativa foi divulgada com exclusividade para a EXAME.

O foco do Projeto de Fortalecimento de Integridade de PMEs é fortalecer a transparência e o compliance no empreendedorismo brasileiro, orientando a ética na transição por uma economia verde.

Presidente da Petrobras: ‘Um dia cheguei na obra e pararam tudo, porque diziam que mulher dava azar’

A capacitação faz parte de um plano maior da ONU, por meio da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prioridade é formar empresas que constem no cadastro de fornecedores da Petrobras.

A companhia, por sua vez, vê essa estratégia como uma forma de ampliar os requisitos ESG na sua cadeia de valor, parte estabelecida no seu Plano de Negócios 2025-2029.

Formação em ética para PMEs

Entre os temas abordados pelo treinamento estão conceitos de compliance, riscos e anticorrupção, diagnóstico e mapeamento de riscos de integridade; criação e planos de ação voltados para a prevenção e mitigação desses riscos; boas práticas com especialistas e empresários do setor.

Os treinamentos serão aplicados presencialmente no Rio de Janeiro, em 8 e 9 de outubro, e em São Paulo, nos dias 12 e 13 de novembro. Outras capacitações na modalidade online serão realizadas entre outubro e janeiro de 2026, ampliando o alcance da formação para PMEs fora do Sudeste.

COP30 quebra tradição e anuncia reuniões antecipadas com delegações internacionais

A união entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e a Petrobras tem duração prevista de 15 meses.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasONUCorrupçãoGovernança

Mais de ESG

Esta gigante de cosméticos vai instalar um laboratório na maior reserva de Mata Atlântica do país

TEDx chega a Ilhabela e debate o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica e o futuro das praias

Iniciativa global é lançada para selecionar 30 crianças embaixadoras da COP30

Vivo assume preservação de 800 hectares na Amazônia em 30 anos

Mais na Exame

Brasil

Lula reconduz Gonet ao cargo de procurador-geral antes do julgamento de Bolsonaro

Mercados

Ibovespa opera estável, à espera de Caged e resultado da Nvidia

Tecnologia

TV 3.0 transforma canais em aplicativos e deve ampliar receita das emissoras; saiba o que muda

Mundo

Acuerdo EFTA-Mercosur se firmará en septiembre, dice la secretaria de Comercio de Noruega