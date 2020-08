ONG dá aulas online grátis para quem quer se candidatar à eleição de 2020

A gestão de uma prefeitura já era um desafio aos candidatos de eleições passadas, em meio à pressão dos cidadãos por serviços públicos de qualidade e ao endividamento crescente dos governos para dar conta dessas demandas.

Neste ano, o desafio ficou muito maior. Com a pandemia ainda sem controle no Brasil, os prefeitos e vereadores que assumem os cargos em 2021 precisarão lidar com uma crise econômica sem precedentes e um Estado com pouquíssimo espaço para investimentos – basta lembrar que o Tesouro Nacional, xerife das contas públicas no país, registrou um rombo recorde de 417 bilhões de reais no primeiro semestre, quase 20 vezes mais do que no mesmo período do ano passado.

Num cenário de ‘cobertor muito curto’ para tantas necessidades, os candidatos ao cargo deverão não só traçar um plano sobre como continuar lidando com o coronavírus como administrar cidades com queda na arrecadação e aumento da desigualdade social.

Em meio a tudo isso, o foco em processos eficientes na gestão dos municípios entrou, definitivamente, na ordem do dia de quem deseja sentar na cadeira de prefeito no ano que vem. Por isso, a organização social Comunitas lançou uma série de videoaulas para quem deseja candidatar-se a um cargo eletivo nas eleições previstas deste ano.

Apoiado por entidades como a Universidade Columbia, de Nova York, a Frente Nacional dos Prefeitos, a iniciativa chamada Jornada para Futuros Prefeitos terá 60 horas de conteúdo online com 20 especialistas em gestão pública, além de exercícios práticos.

Serão abordados assuntos pertinentes à administração pública como finanças públicas, desenvolvimento social, saúde, educação, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, segurança pública, entre outros.

Na lista de palestrantes estão nomes de Columbia e do escritório de arquitetura Gehl Architects, fundado pelo dinamarquês Jan Gehl, uma referência mundial em urbanismo.

Fundada há 20 anos pela antropóloga Ruth Cardoso, a Comunitas trabalha desde então em parcerias entre gestores públicos e a iniciativa privada em problemas urbanos. Atualmente, a Comunitas atua em 13 cidades brasileiras, 5 estados (RS, MG, PA, GO e SP) e em um estado com 10 municípios em rede no Tocantins. “O objetivo é que as administrações entreguem mais serviços de qualidade aos cidadãos com menor volume de recursos públicos. A pandemia reforça ainda mais a necessidade de que o conhecimento gerado pela nossa rede de especialistas, gestores e lideranças chegue a um número cada vez maior de municípios. Por isso a criação de uma jornada de aprendizado que possa impactar mais candidatos a prefeitos e suas equipes. É uma forma de ampliar o acesso ao conhecimento de ponta”, diz Regina Esteves, presidente da Comunitas.

As inscrições são gratuitas e começam dia 10 de agosto (segunda-feira) e vão até 17 de agosto na plataforma Rede Juntos, da Comunitas. São dois módulos, ambos virtuais. Para o segundo módulo será necessária uma nova inscrição, aberta somente a quem participou da primeira fase. Na segunda etapa, o número de inscritos é limitado. Quem completar 70% das aulas ganhará um certificado validado pelo Columbia Global Centers Rio, representação da universidade americana no Brasil.