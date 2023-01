O que tira o sono de Michael Bloomberg

O bilionário, Michael Bloomberg, foi nomeado enviado especial para ações climáticas dos EUA no começo de 2021. Sua principal função no cargo é auxiliar negociações entre governos, empresas e instituições em prol da redução dos impactos das mudanças climáticas e, assim, apoiar o cumprimento das metas do Acordo de Paris. A decisão de Biden pela nomeação de Bloomberg é uma investida para tentar reposicionar os EUA em discussões ambientais importantes, após a gestão Trump. Mas o que será capaz de tirar o sono do bilionário?

O norte-americano, também foi prefeito de Nova Iorque e, hoje, é presidente e acionista do grupo de mídia Bloomberg L.P. Em 2020, o figurão esteve na lista de 20 maiores bilionários da Forbes. Além da sua vida pública, Michael é próximo da filantropia – a prova disso é que seu nome consta na lista dos 50 principais doadores a instituições de caridade e sem fins lucrativos, de acordo com a revista The Chronicle of Philanthropy.

Não só de filantropia vive Michael Bloomberg. Assim como Bill Gates, o empresário é conhecido pela sua constante preocupação com a preservação ambiental, além de ter realizado grandes doações na área, o bilionário é presidente do conselho do C40 (Grupo de Grandes Cidades para Liderança do Clima), rede global com 97 grandes cidades associadas para traçar metas de redução de poluentes.

Saiba mais Retrospectiva ESG 2022: a consolidação da agenda ESG do BNDES

Agora, como enviado especial, Bloomberg vive um novo capítulo em sua jornada. A sua inquietude com a questão parte de uma convicção do bilionário: que as mudanças climáticas não estão recebendo a atenção que mereciam. “A parte boa é que se você deixa de poluir em um lugar, o mundo todo se beneficia. A ruim é que se você polui, o mundo inteiro sofre”, afirma Bloomberg

Para Bloomberg, o problema é sistêmico. A questão funciona como uma moeda que tem duas faces. Se de um lado existe a necessidade de redução das emissões para evitar novos riscos climáticos, do outro, é preciso assegurar que os mais afetados não sejam os mais prejudicados pela transição econômica. Não é à toa que muitos especialistas e ativistas discutem a questão da justiça climática, para gerar um recorte justo, onde os países são responsabilizados de acordo com os impactos climáticos causados.

Alcançar o equilíbrio nessa questão não é nada simples, como Michael Bloomberg pondera. Por esse motivo, é de extrema importância ter um olhar fresco e atento às inovações sociais e ambientais promovidas pela base da pirâmide, que passam – inúmeras e repetidas vezes – despercebidas pelo que poderia ser chamado de “mainstream econômico”.

Bloomberg e o Acordo de Paris

Um dos grandes objetivos do Acordo de Paris é permitir e fomentar a transição para uma economia de baixo carbono, ou seja, uma organização econômica que utilize baixos níveis de emissão de CO 2 . O Acordo ainda propõe que os países (ou a maioria deles) alcancem uma economia carbono zero até 2050, com algumas metas programadas para 2030. No entanto, o bilionário acredita que a transição energética está andando a passos lentos. Segundo ele, grande parte das soluções contra os riscos climáticos estão nas mãos dos países em desenvolvimento.

Em entrevista exclusiva para a EXAME, Michael Bloomberg explica que, no contexto pós ECO-92, os governos nacionais eram os únicos agentes envolvidos em negociações climáticas. O que resultou em “pouco progresso em direção a um acordo global”, disse o enviado especial, “Em Nova Iorque, cortamos 13% das emissões em seis anos. Um número cada vez maior de cidades está agindo e, quando elas o fazem, mostram aos governos nacionais como o combate às mudanças climáticas e o crescimento econômico andam lado a lado. Mais e mais companhias também estão progredindo na redução das emissões. Elas entendem os incentivos de agir e os riscos de não agir. Quanto mais empoderarmos cidades, estados e empresas, mais rápido chegaremos a uma economia de energia limpa”.

A importância brasileira na mitigação

Michael Bloomberg ainda comentou sobre a importância de existir sinergia entre grandes empresas e comunidades brasileiras para criação de soluções sociais inovadoras: “Outra maneira de apoiar a inovação do zero é por meio da colaboração. Todos os anos, sediamos o Bloomberg New Economy Forum, conferência voltada para a criação de parcerias entre fronteiras e os setores público e privado”, afirmou Bloomberg.

“Um dos líderes destacados pelo fórum é Edu Lyra, CEO e cofundador da Gerando Falcões, organização focada no combate à pobreza no Brasil. Essa é uma oportunidade para apresentar o trabalho dele e de outros empreendedores e líderes do terceiro setor a uma audiência de líderes globais influentes”.

Segundo Bloomberg, a transição energética precisa acelerar e as empresas não estão progredindo tão rápido quanto poderiam. “Os riscos dessa lentidão aumentam a cada dia que passa”, observa. O bilionário também comentou durante a entrevista que defende um pacto global que enfrente os desafios incluindo os países mais afetados pelas mudanças climáticas e pelas externalidades da transição econômica. “Estamos trabalhando com os governos para aumentar a produção de energia limpa, inclusive no Brasil”.

Além disso, Bloomberg ressalta algo que vem trazendo ao longo da sua fala: a importância da colaboração e inclusão dos países em desenvolvimento nessas pautas e discussões. “A pauta é global, mas em nenhum outro lugar encontra tanta relevância quanto no Brasil”, concluiu em entrevista exclusiva à EXAME.

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios