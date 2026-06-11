Por que a Oracle cai 8% mesmo com o balanço superando as expectativas?

As ações da Oracle caem 8% no pré-mercado desta quinta-feira, 11, a US$ 184,96. A reação veio após a empresa divulgar gastos de capital acima do esperado para financiar a expansão da inteligência artificial (IA) e indicar que os investimentos continuarão nos próximos trimestres.

A companhia informou que encerrou seu último ano fiscal com US$ 55,7 bilhões em gastos de capital, acima da projeção anterior de US$ 50 bilhões. Para o atual ano fiscal, a expectativa é de um gasto líquido de, aproximadamente, US$ 70 bilhões.

Além de ampliar o montante, a Oracle informou que pretende captar US$ 40 bilhões por meio de dívida e emissão de ações durante o atual exercício fiscal. O plano inclui um programa já anunciado de US$ 20 bilhões para vendas graduais de ações no mercado.

As informações foram divulgadas junto aos resultados do quarto trimestre fiscal da companhia.

O Wall Street Journal destacou que o balanço trimestral trouxe diversos pontos considerados positivos para os investidores, mas a empresa optou por manter sua projeção de receita de US$ 90 bilhões para 2027.

A receita da companhia somou US$ 19,18 bilhões no trimestre encerrado em maio, alta de 21% em relação a igual período do ano anterior e acima da projeção de US$ 19,10 bilhões dos analistas consultados pela LSEG.

O lucro ajustado por ação alcançou US$ 2,03, superando a expectativa de US$ 1,96. Já o lucro líquido avançou para US$ 4,22 bilhões, ante US$ 3,43 bilhões registrados um ano antes.

A expansão da infraestrutura voltada à IA continua impulsionando os resultados da empresa. A receita com serviços de nuvem cresceu 47% no trimestre, para US$ 9,91 bilhões.

Além disso, sua estimativa de lucro ajustado por ação foi para US$ 8,05, ligeiramente acima dos US$ 8,01 esperados pelo mercado.

Só que a atenção do mercado se voltou para o volume de recursos que a Oracle pretende investir nos próximos anos, de acordo com fontes consultadas pela CNBC.

Após uma forte valorização das ações nos últimos meses, o balanço era visto como um teste importante para a tese de crescimento da companhia em computação em nuvem e infraestrutura voltada para aplicações de IA.

Os investidores já aguardavam atualizações sobre o ritmo de expansão da infraestrutura, a necessidade de novas captações e o cronograma das receitas associadas aos contratos de IA.

Vale lembrar que algo semelhante também ocorreu com a fabricante de chips Broadcom na semana passada, cujas ações sofreram pressão depois que a companhia deixou de elevar projeções.