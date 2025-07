COP30: saiba como participar da Green Zone da grande conferência do clima em Belém

Um grande palco para quem quer mostrar ao mundo suas soluções climáticas e o 'coração' da inovação e colaboração: esta é a missão da Green Zone durante a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30), em Belém do Pará.

Assim como a Blue Zone, onde acontecem as negociações formais entre os países, este espaço fica dentro do Parque da Cidade, onde será realizado o evento de 10 a 21 de novembro. No entanto, se diferencia por ser aberto para visitação do público.

Durante duas semanas, líderes de todo mundo se reúnem para acelerar compromissos globais e transformar promessas em ações concretas para o combate da crise climática, visando um futuro mais sustentável e justo.

Em um gesto simbólico e estratégico, esta edição será sediada na Amazônia, bioma essencial para o equilíbrio climático e que marca a necessidade urgente de uma transição que inclua os saberes ancestrais da floresta e de todos os seus povos.

A Green Zone se propõe a contemplar empresas, governos, instituições acadêmicas, sociedade civil, povos originários, jovens e artistas com o intuito de apresentar o que estão fazendo para driblar os maiores desafios ambientais e climáticos do nosso tempo.

Segundo os organizadores, a inclusão e a colaboração estão no centro da proposta deste espaço, visto que o conhecimento tradicional e a inovação se encontram para impulsionar a justiça climática.

Sob a gestão da presidência da COP30, liderada pelo embaixador André Correa do Lago, esta área terá hubs temáticos dedicados ao financiamento climático, inovação, biodiversidade, juventude e tecnologias limpas.

As inscrições já estão abertas e os interessados tem até o dia 22 de julho para preencher um formulário de intenção no site oficial, marcando o início do processo seletivo que definirá os participantes.

Quais os critérios?

Para garantir a qualidade e relevância das propostas, as organizações interessadas devem atender a critérios específicos estabelecidos pela Secretaria Extraordinária para a COP30 (SECOP). É necessário demonstrar compromisso concreto com a agenda climática, apresentar iniciativas sustentáveis já implementadas e propor soluções práticas.

Podem se inscrever instituições públicas, setor privado, organizações da sociedade civil e outros atores relevantes.

As organizações aprovadas poderão escolher entre duas categorias principais de pavilhões. A primeira é a categoria padrão, que se subdivide em bronze, prata e ouro, oferecendo diferentes níveis de estrutura e visibilidade. Já a segunda opção são os pavilhões customizados, que permitem maior personalização de acordo com as necessidades específicas do participante.

Durante o processo de inscrição, os interessados também devem indicar quais serviços pretendem utilizar, incluindo limpeza, equipamentos audiovisuais, conexão com internet, alimentação, serviços de interpretação e promotores de vendas.

Processo seletivo em cinco etapas

O processo seletivo foi estruturado em cinco etapas. Após o envio do formulário de interesse no site, o comitê organizador realizará uma triagem inicial.

Em seguida, haverá uma revisão detalhada dos candidatos pré-selecionados, seguida pela seleção final e notificação dos participantes aprovados. Por fim, os selecionados devem confirmar sua participação no evento.

Na Blue Zone, as inscrições estão encerradas

Já a Blue Zone, área oficial da conferência onde ocorrem as negociações diplomáticas, encerrou seu período de inscrições no dia 2 de julho.

Administrada pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), este espaço de 160 mil m² restrito aos países-membros da ONU e organizações formalmente admitidas como observadoras.

A expectativa da presidência da COP30 é abrigar entre 100 e 150 pavilhões, além de escritórios das delegações oficiais.

"Todos os escritórios e pavilhões vão prover para as delegações a estrutura necessária para que desenvolvam seus trabalhos e apresentem a agenda de seus países durante a COP", destacou em nota o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.