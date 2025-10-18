NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Banco da Amazônia dobra investimentos e prepara legado da COP30

A menos um mês para a grande conferência do clima da ONU (COP30) em Belém, o Banco da Amazônia acelera sua estratégia de desenvolvimento sustentável com foco em bioeconomia, transição energética e recuperação de áreas degradadas.
Em entrevista ao podcast Negócios Sustentáveis da EXAME, Samara Pereira Farias, gerente executiva de sustentabilidade, revelou que a instituição financeira praticamente dobrou os investimentos em agricultura familiar entre 2023 e 2024, saltando de R$ 650 milhões para R$ 1,4 bilhão.
"A COP vem e passa, mas o legado precisa ficar", afirmou Samara, que é paraense e mora na capital do Pará. Para a executiva, a preparação vai muito além de projetos pontuais e o ESG permeia várias operações da companhia a longo prazo.
Além disso, acredita que a atuação no bioma não pode se limitar ao crédito tradicional. "Às vezes, quando pensamos na perspectiva de atuação de um banco, simplificamos em investir recursos em uma região. Mas não é sobre isto", disse ao enfatizar que é preciso preparar as pessoas para receber o recurso, prestar assistência técnica para a execução dos projetos e garantir que todos os elos estejam alinhados às necessidades locais.
Os desafios são múltiplos: regularização fundiária, desmatamento, vulnerabilidade das populações, mudanças climáticas e a diversidade de povos e comunidades. "Não vamos vencer nada sozinhos", reconhece.
Um das principais iniciativas é a Pecuária Verde, alinhada ao Plano de Transformação Ecológica do governo federal (BIP). O foco está na recuperação de áreas degradadas através de assistência técnica personalizada, classificando produtores de acordo com o nível de tecnologia que utilizam.
A estratégia tem impacto duplo: no combate à degradação por meio do reflorestamento e também no desmatamento ao impedir a abertura de novas áreas.
"A agropecuária não é é uma vilã em todas as suas perspectivas. Estamos trabalhando em prol da sustentabilidade e para que passamos olhar o setor com outros olhos", disse.
Assista o episódio do videocast de NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS no Youtube:
Bioeconomia: impacto em toda a cadeia
A bioeconomia é aposta central para a COP30 e pode movimentar R$ 765 bilhões por ano até 2032, segundo estudo recente. Só na Amazônia, tem potencial de destravar R$ 45 bilhões ao PIB brasileiro.
"É preciso olhar para este modelo sustentável que olha para toda a cadeia: desde o produtor ou agricultor familiar, até a pessoa que está na ponta trabalhando na exportação daquele produto. Há uma oportunidade de melhorar efetivamente a vida das pessoas ao longo de todos os elos", destacou Samara.
O programa AMABIL, em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, prevê recursos não reembolsáveis para "investimento em associações, em comunidades que atuam bioeconomia, mas também startups, pra fomentar o que chamamos de tecnologia social".
A primeira liberação já está definida: US$ 750 mil entre outubro e novembro. E o banco pretende fazer uma atividade com os contemplados durante a COP30.
Outro marco foi o acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Bioeconomia, assinado no início do ano. "Significa desde a melhoria dos nossos processos internos até acesso a novos produtos como o pagamento por serviço social ambiental", disse a executiva.
Paralelamente, a instituição amplia parcerias com órgãos de governo, bancos multilaterais e centros de bioeconomia. Samara visitou recentemente o Centro de Bionegócios em Manaus, iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio: "Visitei e é fantástico", contou.
Outra frente estratégica é a de transição energética e o banco está captando US$ 100 milhões com o Banco Mundial para investir em renováveis.
"Estamos falando de uma região que ainda sofre muito com eletricidade gerada por diesel poluente e que concentra uma quantidade muito grande de sistemas isolados", destacou Samara.
Expectativas para COP30
O que esperar da COP30? Samara é otimista e acredita na experiência brasileira para liderar as agendas e apresentar resultados concretos.
"Quando estamos discutindo, por exemplo, investimentos para a bioeconomia ou contribuições nacionais determinadas (NDCs) alinhadas ao Acordo de Paris, estamos falando de algo que já executamos e vamos continuar. Afinal, você só senta numa mesa de negociação a partir de uma experiência", destacou.
Enquanto instituição financeira, o objetivo é aumentar o volume de recursos disponíveis para investir na Amazônia, ao mesmo tempo que viabiliza o acesso das populações.
"A COP é agora em novembro, mas nós não recuperamos uma área em três meses. O nosso legado é justamente produtos financeiros que estejam alinhados ao bioma. É o que fazemos de melhor", acrescentou.
'Venha de coração aberto'
Como recado final para quem virá à conferência climática, Samara diz que é preciso vir de 'coração aberto'. "A Amazônia nos coloca muitos desafios, mas também é um espaço fantástico", frisou.
Ela ressalta que a região cobre quase 60% do território brasileiro e tem dimensões intercontinentais. "Você precisa estar lá para entender efetivamente tudo aquilo que já estamos discutindo há muitos anos. É um bioma feito por pessoas e para pessoas", concluiu.
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado - fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria
Foto: Leandro Fonseca
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Amazonia
(Amazonia1)
Amazonia
(Amazonia)
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Embarcação no Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Embarcação no Rio Amazonas
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
Embarcação no Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Embarcação no Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Barco no Rio Amazonas
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas
Foto: Leandro Fonseca
Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Ribeirinhos no rio Amazonas
Trecho de floresta no Pará
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
Rio Negro, na Amazônia
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza
foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
Abaetuba no Pará - Amazonia
Foto: Leandro Fonseca
