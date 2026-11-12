Com novo formato, hub de inovação que abriga 270 startups vai mudar de endereço em São Paulo

O inovabra, centro de inovação ligado ao Bradesco, vai trocar a Avenida Angélica pela Rebouças em São Paulo - pertinho de onde está hoje. A mudança da equipe está prevista para janeiro de 2027, com abertura gradual aos membros no primeiro trimestre e lançamento oficial ao mercado no segundo.

O novo endereço ficará a cerca de dois quilômetros da operação atual e terá auditório, salas de reunião e treinamento, estúdios de gravação e espaços para encontros de negócios. O imóvel da Avenida Angélica, 2529, seguirá sob operação do WeWork.

A troca acompanha uma reformulação do modelo de negócios anunciada em setembro. Desde 2018, cerca de 600 startups passaram pelo espaço físico do inovabra, que contabiliza mais de mil negócios gerados entre integrantes de sua comunidade.

“A mudança do prédio, do espaço físico, tem muito mais a ver e diz respeito à mudança do modelo de negócios”, afirma Paulo Emediato, responsável por crescimento e comunicação do inovabra.

Hoje, o inovabra reúne cerca de 270 startups ativas e 40 grandes empresas.

O que muda para as empresas

No novo formato, os participantes contratarão pacotes de créditos para utilizar serviços e espaços conforme a necessidade, em substituição às posições fixas de trabalho. Para as startups, haverá quatro categorias, com diferentes volumes de créditos e níveis de atendimento personalizado.

O espaço será organizado para receber projetos, programas, oficinas e eventos. Segundo Emediato, apenas a equipe do inovabra terá posições fixas de trabalho. Para os demais participantes, o uso estará associado às atividades previstas na programação.

A proposta é aproximar empresas que precisam resolver um problema de fornecedores capazes de desenvolver a solução e acompanhar o trabalho até a avaliação dos resultados. A operação terá CNPJ próprio para viabilizar a prestação dos serviços.

“A conversa deixa de ser sobre quantidade de posições de trabalho ou eventos e passa a ser sobre o que foi implementado e qual impacto foi gerado”, afirma Chen Wei Chi, responsável por negócios e soluções do inovabra.

Os projetos serão organizados em programas semestrais, desde a identificação das necessidades das empresas até a aplicação das soluções e a medição dos resultados. Uma plataforma digital, com primeira versão prevista para o primeiro trimestre de 2027, reunirá informações sobre startups, eventos, estudos e oportunidades de negócios.

“Cada público do ecossistema tem um motivo para estar aqui, e esse motivo é sempre negócio gerado e problema resolvido”, afirma Renata Petrovic, líder do inovabra.

Como a nova fase se conecta a outros polos do país

O inovabra integra uma rede brasileira de ambientes que aproximam empresas, empreendedores e pesquisadores. No Recife, o Porto Digital reúne 541 empresas.

Em Porto Alegre, o Instituto Caldeira conecta grandes companhias, startups e universidades.

Já o Complexo Porto Futuro II, em Belém, abriga o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, voltado ao desenvolvimento de negócios ligados à biodiversidade.

A aproximação com outros polos já tem uma iniciativa concreta: a parceria entre inovabra e Instituto Caldeira, anunciada em setembro, prevê acesso recíproco a programas, eventos e oportunidades de projetos.

Entre as primeiras ações está a Missão China 2027, de 22 a 29 de maio. A viagem levará lideranças empresariais brasileiras a Hong Kong e Shenzhen para visitas a empresas de tecnologia, instituições financeiras e centros de pesquisa.