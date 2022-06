Movile capacitará startups e ONGS com serviços para LGBTQIA+

A Movile abre hoje as inscrições para o Proud to Tech Day 2022, dia de aceleração para lideranças de ONGs e startups voltadas para a comunidade LGBTQIA+. O evento será realizado dia 8 de julho, das 8h às 20h, no escritório da Movile, localizado na zona Sul da capital paulista, e contará com discussões, capacitação e imersão. As inscrições podem ser realizadas até dia 24/06 pelo site.

Entre os temas que serão abordados no encontro estão: planejamento estratégico e gestão, como desenhar um produto voltado para a comunidade, planejamento financeiro, branding, posicionamento e design de marca. Além disso, haverá uma roda de debate e um happy hour com todas as pessoas da ação.

“No Mês do Orgulho buscamos construir uma ponte em direção a um ambiente seguro e inclusivo para todas as pessoas LGBTQIA+. Pretendemos apoiar as empresas participantes com nossa expertise de aceleração e auxiliá-las na jornada de crescimento. Nossa intenção é promover mais inclusão no ambiente de inovação, contribuir com essas startups e ONGs e indiretamente no cotidiano da comunidade, por meio de capacitação e imersão na temática”, diz Gian Tristão de Andrade, líder de cultura e engajamento na Movile e líder do Movile Pride, Grupo de Afinidade LGBTQIA+ da Movile.

Diversidade

O evento de aceleração faz parte da campanha Do Magenta ao Arco-íris, onde todas as cores e existências são bem-vindas e merecem respeito. Promovida pela Movile, a campanha engloba uma série de ações junto a todas as pessoas da empresa, das investidas e também do mercado.

O Grupo de Afinidade LGBTQIA+ da companhia vem organizando palestras internas para sensibilizar sobre a temática, um Guia de Aliados, Happy Hour especial para a comunidade das empresas do portfólio, entre outras iniciativas.

A empresa também está num processo de recrutamento de jovens que usa tecnologia para reduzir os vieses inconscientes, auxílio parentalidade para todos os tipos de configuração familiar, auxílio de redesignação sexual e gênero, além de palestras de sensibilização e letramento em diferentes frentes.

“Diversidade, equidade e inclusão são fundamentais na estratégia de atuação da Movile ao longo de todo ano, não apenas em junho, pois sabemos a importância de adotar ações afirmativas visando não só inserção, mas também dar capacitação e oportunidade de crescimento para pessoas de grupos minorizados”, diz Gian.

A Movile promove também o Fórum DE&I Connect: um espaço de troca entre os grupos de afinidade e pontos focais de diversidade e inclusão da Movile e de cada uma das empresas investidas. A partir de encontros quadrimestrais, tem como objetivo identificar oportunidades de sinergia, estimular o aprendizado sobre a agenda de forma interseccional, além de fortalecer a relação e alinhamentos entre as pessoas que lidam com a agenda.

Evento - Proud to Tech DAY 2022

Data e Horário: 8 de julho, sexta-feira, das 8h às 20h.

Local: Movile (Edifício River View - Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 - Vila Cordeiro, São Paulo – SP).

Período de inscrição: até 24/06