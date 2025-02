MOL Impacto e Me Poupe lançam livro sobre ansiedade financeira

A MOL Impacto, maior organização de impacto social do mundo, se uniu à Raia, Drogasil e à plataforma de educação financeira Me Poupe! para lançar o livro "Como Vencer a Ansiedade Financeira". A obra propõe um guia prático para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, promovendo equilíbrio entre saúde financeira e emocional.

A venda do livro deve gerar mais de R$ 1,3 milhão em doações para 23 ONGs da área da saúde. Com tiragem de 550 mil exemplares, a obra será vendida exclusivamente nas farmácias Raia e Drogasil pelo valor acessível de R$ 6,99.

O livro apresenta conceitos como autoconhecimento financeiro, ajudando leitores a entender como suas emoções impactam decisões econômicas, e traz ferramentas para mudança de hábitos, incluindo estratégias para planejamento, poupança e investimentos. Também reúne entrevistas com especialistas como o psicanalista Christian Dunker e as jornalistas Mariana Varella e Nathalia Arcuri, fundadora da Me Poupe!.

“O dinheiro, sozinho, não traz felicidade, mas quando alinhado aos valores e propósitos, pode transformar vidas”, afirma Nathalia Arcuri.

Curso pelo WhatsApp

Além do livro, a MOL Impacto e a Me Poupe! disponibilizarão 2 mil vagas para um curso exclusivo pelo WhatsApp, com dicas diárias sobre controle financeiro, quitação de dívidas, redução de compras por impulso e tomada de decisões mais inteligentes. O objetivo é oferecer um formato simples e acessível para transformar a relação das pessoas com o dinheiro.

Roberta Faria, CEO da MOL Impacto, destaca a importância da iniciativa. “Saúde financeira e saúde mental caminham juntas, e este livro prova que é possível cuidar do bolso e das emoções ao mesmo tempo”, afirma.