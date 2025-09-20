Dia Mundial da Limpeza: mutirão retira mais de 300 quilos de lixo da Praia do Flamengo

Um grupo de cerca de 500 voluntários recolheu 300 quilos de lixo da Praia do Flamengo na manhã deste sábado (20), em ação promovida pela Marina da Glória e pelo Projeto Tatuí, do Instituto Ecológico Aqualung, como parte do Dia Mundial da Limpeza.

Todo o material acumulado, dentre canudos, hastes de cotonetes, tampa de garrafa e seringas, será recolhido pela Comlurb nos próximos dias, para a realização do descarte correto.

A organização do mutirão distribuiu luvas e sacos de lixo aos participantes e dividiu-os em grupos para juntar, em duas horas, a maior quantidade possível de resíduos.

Dia Mundial da Limpeza

Os 15 voluntários que mais se destacaram receberam bolsas de estudo para um curso Formação em Líderes em Sustentabilidade para a Década do Oceano, oferecido pelo Aqualung.

A iniciativa se soma a uma série de ações de limpeza promovidas pela Marina da Glória, que recolhe entre três e quatro toneladas de resíduos por ano nos entornos da Baía de Guanabara.

A empresa também participa de mutirões em parceria com a associação da canoa polinésia Vagalume Va’a desde 2018.

As ações já repassaram 57,2 toneladas de material reciclável ao Programa Light Recicla, que reverte bônus para a ONG Gastromotiva.