Em São Paulo, Caravana Sebrae Delas reforça protagonismo feminino nos negócios

Nem todo “não” é um ponto final. Pode ser o empurrão que falta para começar. Essa foi uma das reflexões da atriz e empresária Giovanna Antonelli durante palestra realizada na Caravana Sebrae Delas, no sábado, 17, na Feira do Empreendedor, em São Paulo – evento que reuniu mais de 100 mil pessoas entre os dias 15 e 18 de outubro.

Em uma fala marcada por histórias de reinvenção e confiança, ela destacou a importância de transformar negativas em impulso. “A vida é uma sucessão de ‘nãos’ e sempre lutamos para transformá-los em ‘sins’”, disse. Para isso, segundo ela, é fundamental trabalhar a autoconfiança. “Aos 20 anos, eu estava pendurada em um orelhão, pois não tinha telefone fixo em casa, tentando fazer um teste para uma novela. Foram várias ligações até ser chamada, mas insisti porque acreditava em mim e no meu potencial”, contou. No entanto, a primeira resposta foi negativa por não ter o perfil que buscavam. “Depois mudaram de ideia e, como o meu teste tinha sido muito bom, consegui o papel que transformou a minha história: a Capitu, de Laços de Família.”



A atriz reforçou que toda trajetória começa com clareza e posicionamento. “Tudo parte de algumas perguntas: o que você faz, para quem, qual o seu diferencial e qual o seu propósito”, disse. Essas respostas são o alicerce de qualquer marca, carreira ou negócio. “A técnica ensina o ‘como’, mas é o comportamento que sustenta o ‘porquê’.”

Crédito para crescer

A mensagem de Giovanna dialoga diretamente com a proposta do Sebrae Delas: incentivar mulheres a acreditarem em si mesmas e expandirem seus negócios. Nesse contexto, o evento marcou o lançamento oficial do Fampe 100% Mulher, modalidade do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas voltada exclusivamente para empreendedoras, em São Paulo.

Em parceria com cooperativas de crédito como Cresol, Sicredi e Sicoob, o programa garante 100% do valor financiado, eliminando a necessidade de avalista – um avanço em relação ao modelo tradicional, que cobre até 80% das operações. Já foram concedidos R$ 57 milhões em garantias, beneficiando 741 negócios (17% MEI, 24% ME e 59% EPP), o que representa 26% do total de garantias concedidas pelo Fampe.

De acordo com Eraldo Ricardo dos Santos, gerente adjunto da Unidade de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional, a iniciativa nasceu de estudos que apontaram uma disparidade persistente: as mulheres pagam, em média, 4,5 pontos percentuais a mais de juros do que os homens, mesmo apresentando menores índices de inadimplência. “O objetivo é corrigir essa distorção e garantir paridade de condições no acesso ao crédito.”

Mais oportunidades, menos barreiras

Com o Fampe 100% Mulher, as empreendedoras podem financiar capital de giro, investir em tecnologia, ampliar estruturas ou abrir novas unidades com mais segurança e facilidade, como explicou Sophia Cavalcanti de Carvalho, coordenadora da Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros do Sebrae-SP. “A iniciativa contribui para a geração de emprego e renda, fortalece a autonomia econômica feminina e amplia a competitividade dos pequenos negócios no país”, completa. Para ela, ao fomentar a inclusão financeira, a instituição impulsiona o ecossistema do empreendedorismo feminino e promove mais igualdade de oportunidades no mundo dos negócios.

Por outro lado, o espaço da Caravana Sebrae Delas foi estrategicamente posicionado na Arena de Serviços Financeiros, ao lado da Arena de Empreendedorismo Feminino, para criar uma jornada integrada de aprendizado e acesso a soluções financeiras para as visitantes da feira. “Com uma consultora de crédito e uma gestora, conseguimos fornecer atendimento personalizado e empático, começando pela educação financeira e pelo acolhimento emocional, antes de falar sobre o crédito em si”, explicou Elaine da Mata, gestora do Sebrae Delas-SP.

Durante o evento, cerca de 200 empreendedoras receberam orientação individual. A ação tem continuidade no pós-evento, com os escritórios do Sebrae apoiando as mulheres em suas trajetórias de fortalecimento, autoconfiança e crescimento nos negócios.