Magazine Luiza engaja funcionários e clientes para aumento da logística reversa de eletroeletrônicos

A varejista Magazine Luiza tem se concentrado cada vez mais em um programa de logística reversa de eletroeletrônicos. Em 2023, a empresa ofereceu incentivos financeiros aos funcionários para engajarem os clientes na destinação correta em um dos 500 pontos de coleta em lojas.

No mesmo ano, o programa coletou 16,9 toneladas de material, aproximadamente quatro vezes mais do que no ano anterior. Houve redução de 19% nas emissões relacionadas ao uso de embalagens e treinamentos de diversidade e inclusão.

O Edital Magalu de Combate à Violência Contra a Mulher recebeu 702 inscrições, um aumento de 53%. Projetos selecionados recebem entre 100.000 e 150.000 reais e têm acesso a aceleração pela Phomenta. No total, 2.763 pessoas serão beneficiadas mensalmente.