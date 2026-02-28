Cury celebra primeiro ano de Instituto e destina 1% de lucro para ações sociais

A Cury Construtora formalizou nesta semana que destinará 1% do lucro líquido anual para investimento social privado. O primeiro repasse, de R$ 6,1 milhões, será feito ao Instituto Cury, braço social da empresa criado há um ano. O valor corresponde à parcela do lucro líquido da construtora em 2024.

A ação faz parte da sua adesão ao Compromisso 1%, movimento que incentiva empresas a destinarem parte do seu lucro a ações sociais e de impacto positivo.

Com a adesão, a Cury passa a integrar um grupo de 18 empresas signatárias do compromisso, idealizado pelo IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) e pelo Instituto MOL. No setor imobiliário, é a primeira companhia voltada à média e baixa renda a aderir à iniciativa.

O anúncio ocorre no momento em que o Instituto Cury completa um ano de atividades. Criado em fevereiro de 2025 para organizar os investimentos sociais da construtora, o Instituto atua com foco em dois eixos: educação profissional para inclusão socioprodutiva e esporte para mobilidade social.

Balanço do primeiro ano

Desde sua criação, o Instituto Cury investiu R$ 1,4 milhão diretamente em projetos sociais. Desse total, R$ 750 mil foram destinados à formação profissional, R$ 440 mil à formação desportiva e R$ 222 mil a campanhas solidárias.

O número de pessoas atendidas pelos programas educacionais cresceu 290%, chegando a 1.268 participantes. Ao todo, 8.005 pessoas foram beneficiadas: 437 diretamente pelos projetos estruturados e outras 7.568 por meio das campanhas solidárias.

Na área de formação profissional, 172 pessoas concluíram cursos de qualificação, com destaque para iniciativas voltadas a mulheres para atuação na construção civil, além de formações em gastronomia sustentável e costura criativa. No pilar esportivo, 265 jovens e crianças participaram de projetos de iniciação desportiva.

O Instituto também contabilizou 634 horas de voluntariado corporativo envolvendo funcionários da construtora.

Recursos e a expansão

Com a formalização do compromisso, a Cury garante previsibilidade de recursos para o Instituto. O montante de R$ 6,1 milhões referente a 2024 será usado para ampliar os projetos existentes e abrir novas frentes de atuação em 2026. Atualmente, as ações estão concentradas nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

"A mobilidade socioeconômica exige continuidade, método e governança. Ao institucionalizar 1% do faturamento como compromisso permanente, garantimos previsibilidade financeira para planejar ações estruturantes", afirma Luciana Kamimura, gerente executiva do Instituto Cury. "Mais do que doar, estamos estruturando um modelo sustentável de investimento social privado", diz.

O Instituto atua seleciona e apoia tecnicamente organizações da sociedade civil parceiras. Atualmente, mantém cinco projetos em andamento.

Compromisso 1%

Lançado em agosto de 2024, o Compromisso 1% busca engajar o setor privado em investimento social recorrente.

As 18 empresas signatárias se comprometem a destinar anualmente ao menos 1% do lucro líquido a organizações da sociedade civil, institutos ou fundações corporativas.