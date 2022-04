Lojas Renner atinge compromissos públicos de sustentabilidade

A Lojas Renner acaba de divulgar o atingimento do seu primeiro ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade, inclusive superando algumas das metas estabelecidas em 2018. Para promover a moda mais responsável e estimular o assunto entre os consumidores, a marca fala das suas ações de sustentabilidade em uma campanha na televisão.

Um dos compromissos batidos se refere à presença de atributos de sustentabilidade no mix de produtos da varejista. A Renner encerrou 2021 com 81,3% de itens de vestuário menos impactantes, um ponto porcentual acima do compromisso que era de 80%. Como menos impactantes, as Lojas Renner considera peças feitas a partir de matérias-primas mais sustentáveis (como o algodão certificado, liocel, viscose certificada, poliamida biodegradável, fio reciclado) e/ou a partir de processos menos impactantes ao meio ambiente, com menor consumo de água, tingimento natural, upcycling, entre outros.

A marca também alcançou 99,15% de uso do algodão certificado. Já o compromisso de ter toda cadeia nacional e internacional de fornecedores de produtos têxteis com certificação socioambiental foi cumprido antes do prazo, em setembro do ano passado.

A Lojas Renner também chegou ao final de 2021 com 100% do seu consumo corporativo de energia, que inclui prédios administrativos, CDs e lojas, proveniente de fontes renováveis de baixo impacto (a meta traçada era de 75%).

A companhia ainda havia se comprometido em reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017 – mais um meta superada, pois ao término de 2021 alcançou uma redução de 35,4% frente ao ano base acordado.

“Para que fosse possível cumprir e inclusive superar esses compromissos, contamos com o alto engajamento dos nossos funcionários e parceiros. Agora, estamos finalizando o desenho do nosso novo ciclo de compromissos de sustentabilidade, que serão anunciados em breve para impactar positivamente não apenas o varejo, mas toda a sociedade”, afirma Regina Durante, diretora de gente e sustentabilidade da Lojas Renner.

A última edição do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI)reconheceu a Lojas Renner como a varejista com maior pontuação no mundo, com 80 pontos no ranking. Outro marco recente é o projeto que resultou na inauguração das duas primeiras lojas circulares do varejo brasileiro, no Rio de Janeiro. O novo modelo de operação foi desenhado a partir das premissas de circularidade para diminuir ao máximo o impacto ambiental desde a concepção até a operação.

Na frente de energias renováveis, em 2021 a Lojas Renner anunciou um contrato com a Enel Green Power para compra de energia sustentável de parque eólico com o objetivo de abastecer 100% da demanda de 170 lojas e de um centro de distribuição.

Também no ano passado, para aumentar as possibilidades de serviços relacionados à circularidade, a companhia concluiu a aquisição do Repassa, startup que estimula o consumo consciente e prolonga a vida útil de roupas, calçados e acessórios, gerando impacto ambiental e social positivo nesse processo.

Ativação com novos públicos

A sustentabilidade está presente nos valores, na estratégia e no dia a dia da varejista. Para tornar este tema ainda mais próximo do público e reforçar a sua importancia, a Renner, principal marca do ecossistema da Lojas Renner S.A., lançou uma campanha de comunicação sobre o selo Re – Moda Responsável, que representa o jeito de a marca pensar e praticar a sustentabilidade.

Com o mote “Re é Renner”, a campanha aposta em conteúdos multiplataforma, em parceria com criadores de conteúdo. Esta é a primeira vez que a marca leva a sustentabilidade e o selo Re para um filme que está sendo transmitido na TV aberta, além de estar disponível no Youtube.

“Temos o papel não só de desenvolver um negócio cada vez mais sustentável, mas também de disseminar toda esta jornada e fazer um convite aos clientes para participarem desta mudança. Queremos mostrar que é possível criar uma moda responsável para todos os estilos, contribuindo para um consumo mais consciente, com cumplicidade”, comenta a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

O selo Re – Moda Responsável identifica com uma tag as peças da Renner que possuem algum atributo de menor impacto. Com esta campanha, os consumidores poderão saber, por exemplo, que hoje 99% dos jeans comercializados pela Renner já levam o selo Re, por serem feitos com matérias-primas ou processos de menor impacto, como o algodão certificado. Além disso, terão contato com outras iniciativas de impacto positivo realizadas pela varejista.