Hub de inclusão produtiva da Ambev impacta 5 milhões de brasileiros em um ano

Um ano após seu lançamento, o Bora Hub, programa de inclusão social e econômica da Ambev, atingiu a marca de 5 milhões de pessoas impactadas em todo o Brasil.

Desenvolvida em parceria com a consultoria de negócios sociais Yunus, a iniciativa já gerou mais de R$ 700 milhões em renda indireta para brasileiros de diferentes regiões incluindo catadores, ambulantes, jovens, mulheres empreendedoras e organizações locais.

O foco é conectar quem busca trabalho a quem precisa contratar, facilitar o acesso ao conhecimento e girar e economia produtiva. O ecossistema reúne atualmente 77 organizações e conta com investimentos na casa de R$ 179 milhões.

Segundo a gigante de bebidas, o Bora Hub planeja criar outras ações de financiamento de impacto, unificar trilhas de capacitação aos profissionais e ampliar as oportunidades de emprego neste ano.

Uma das frentes são os eventos, abordando temas como meio ambiente, desenvolvimento sustentável e investimento social privado.

Como funciona o programa

O hub opera através de frentes complementares em duas plataformas: a de empregabilidade, que conecta pessoas a oportunidades no mercado de trabalho e a de formação profissional, que desenvolvem competências por meio de cursos e capacitações.

De acordo com uma pesquisa da Oppen Social, os participantes do programa têm 24% mais chances de conseguir emprego em comparação a quem não participa.

"Há mais de 20 anos, a Ambev trilha uma bem-sucedida jornada de impacto socioambiental", destacou Laura Aguiar, Diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.

"Acreditamos que, se o Brasil cresce, nós crescemos", complementou, ao reforçar que a empresa investiu mais de R$ 10 bilhões no país nos últimos três anos e emprega mais de 25 mil colaboradores.

Expansão de impacto social

O Bora Hub integra outras iniciativas da Ambev. Desde 2022, a empresa desenvolveu projetos como o "Bora Empreender", para pequenos e médios empresários, o "Bora Zé", de formação para entregadores, e o Bora Formar Garçons, focado no aprimoramento de habilidades desses profissionais.

A nível internacional, há também o "Água AMA", que já garantiu acesso à água potável para mais de 3 milhões de pessoas, e o "VOA", voltado ao voluntariado e que já impactou mais de 10 milhões de pessoas.