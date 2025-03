Instituto LIFE expande certificação ambiental e da biodiversidade para Bélgica e México

O Instituto LIFE, organização sem fins lucrativos que promove a integração da biodiversidade aos modelos de negócio, iniciou sua expansão para a Europa e México. A entidade, que atua como um organismo normatizador internacional, desenvolveu uma metodologia que mede a pressão e o desempenho das empresas na conservação da natureza e já foi aplicada por mais de 50 organizações em países como Brasil, Espanha, Portugal e Paraguai.

A Certificação LIFE, que atesta o compromisso das empresas com a conservação da biodiversidade, agora será oferecida também na Bélgica e no México. “O mais interessante, 15 anos depois, é ver a ferramenta sendo utilizada para o atendimento de uma meta do Marco Global da Biodiversidade", afirma Regiane Borsato, CEO do Instituto LIFE.

COP da biodiversidade

A crescente busca por ferramentas de gestão ambiental ocorre em meio à implementação do Marco Global da Biodiversidade, estabelecido durante a COP15, em Montreal. Considerado o equivalente ao Acordo de Paris, mas voltado à biodiversidade, o plano define metas para conservação da natureza até 2030.

A certificação LIFE está alinhada à Meta 15 do Marco Global, que exige que grandes corporações avaliem, divulguem e reduzam seus impactos negativos na biodiversidade. Para Borsato, a metodologia pode ser uma aliada no cumprimento das novas regulamentações. “A implementação de ações para mitigar esse impacto não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade estratégica", afirma.